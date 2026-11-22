Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp thực hiện. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”, ngày hội là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Các công đoạn tổ chức đã sẵn sàng cho giờ khai mạc. Ảnh: BTC.

Theo Ban Tổ chức, ngày hội diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Trong ngày khai mạc 22/11, các hoạt động chính bắt đầu lúc 18 giờ 30 với lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình trình chiếu 3D Mapping và giới thiệu các không gian trải nghiệm. Đến 20 giờ, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại sân khấu chính, khu vực giao giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Ngô Đức Kế.

Song song với các hoạt động chính, sân khấu kết nối trong không gian Đại đoàn kết tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật theo từng khung giờ. Cụ thể, ngày 22/11, từ 17 giờ đến 18 giờ là chương trình hòa tấu nhạc dân tộc của Ban nhạc dân tộc “Sắc Việt”. Từ 19 giờ đến 19 giờ 30, chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt” kết hợp trải nghiệm thư pháp, tò he, khắc tre và hoa giấy được giới thiệu đến người dân. Tiếp đó, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 là chương trình đờn ca tài tử Nam Bộ do Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Thanh Long biểu diễn; từ 20 giờ 30 đến 21 giờ là chương trình dân ca Quan họ Bắc Ninh của nhóm Quan họ “Mười Thương”.

Ngày 23/11, hoạt động biểu diễn bắt đầu lúc 17 giờ với chương trình hòa tấu nhạc hiện đại của Ban nhạc “Youth band”, kéo dài đến 18 giờ 30. Từ 19 giờ đến 20 giờ là chương trình nghệ thuật cải lương do Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn. Tiếp nối là chương trình dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, do Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Bình Trưng thực hiện.

Tâm điểm chuỗi hoạt động là đường đi bộ Nguyễn Huệ trong ba ngày 22–24/11. Ảnh: NN.

Trong ngày cuối cùng, 24/11, khán giả có thể thưởng thức chương trình hòa tấu nhạc dân tộc của Ban nhạc “Sắc Việt” từ 17 giờ đến 18 giờ 30; chương trình nghệ thuật cải lương của Nhà hát Cao Văn Lầu từ 19 giờ đến 20 giờ. Khép lại chuỗi hoạt động biểu diễn là chương trình nghệ thuật “Thành phố tôi yêu”, diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, với sự tham gia của các ban nhạc, ca sĩ và nhóm múa hiện đại.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, không gian Đại đoàn kết toàn dân tộc mở cửa xuyên suốt 3 ngày, từ 8 giờ đến 22 giờ. Điểm nhấn là không gian hình chiếc nón lá giới thiệu truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chương trình, cuộc vận động và những thành quả người dân được thụ hưởng; cùng Cây Đại đoàn kết “Chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố” và các hoạt động trải nghiệm, tương tác thông qua mã QR.

Ngày hội còn bố trí các không gian văn hóa thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số. Cùng với đó là triển lãm hình ảnh Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và trưng bày các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Chuỗi chương trình nhằm đưa hoạt động văn hóa đến gần mọi tầng lớp nhân dân. Ảnh: Báo Văn hoá.

Với chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và những hình thức trải nghiệm hiện đại, ngày hội góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường sự gắn kết trong các tầng lớp nhân dân và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên địa bàn TPHCM.