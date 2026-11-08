TP Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Tại chương trình, cử tri TP Hồ Chí Minh đã nêu nhiều vấn đề quan tâm liên quan đến nhà ở xã hội, nhà cho thuê như: Cơ hội được tiếp cận nhà ở xã hội với người thu nhập thấp, công nhân từ địa phương khác đến thành phố làm việc, chi phí đầu tư nhà cho thuê, cơ chế sử dụng nhà tái định cư chưa khai thác cho mục đích nhà ở xã hội, nhà cho thuê… Một số cử tri kiến nghị cho phép những doanh nghiệp sản xuất liên kết với đơn vị đủ năng lực đầu tư, vận hành nhà lưu trú công nhân.

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển gần 181.300 căn nhà ở xã hội, nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030. Thành phố đang hoàn thiện quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, bảo đảm khoảng 1.800ha. Hiện Sở Xây dựng Thành phố đã rà soát, báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư đối với 31 khu đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, diện tích gần 70ha với quy mô khoảng 39.000 căn nhà ở xã hội.

Quang cảnh chương trình.

Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết 54/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh cho phép xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết khác quy hoạch phân khu đã duyệt, cập nhật khi điều chỉnh quy hoạch phân khu nếu đủ điều kiện pháp luật. Cơ chế này giúp rút ngắn thời gian thủ tục đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Ngoài ra, thành phố kết hợp nguồn lực địa phương, vốn doanh nghiệp và tín dụng ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội...

Trước mắt, để thúc đẩy số lượng nhà ở xã hội, nhà cho thuê, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh tham mưu cấp thẩm quyền rà soát quỹ nhà tái định cư chưa có nhu cầu cấp thiết để đề xuất chuyển đổi thành nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Hiện các đề án di dời nhà ven, trên kênh rạch của thành phố hiện có khoảng 40.000 hộ chịu ảnh hưởng, do đó, những căn hộ được chuyển đổi sẽ ưu tiên dành cho người dân thuộc đối tượng phải di dời, giải phóng mặt bằng.