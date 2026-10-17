TP Hồ Chí Minh: Nhiều cơ sở, cá nhân bị xử phạt trong lĩnh vực y tế

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Bình Dương.

Theo thông tin của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ba trường hợp bị xử phạt có hành vi liên quan hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và dược; mức phạt từ 15 triệu đồng đến 94 triệu đồng.

Theo đó ghi nhận Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bình Dương - Phòng khám đa khoa, địa chỉ 214 Ngô Gia Tự, Khu 10, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, bị xử phạt 94 triệu đồng theo Quyết định xử phạt số 4855, ngày 9/10/2026.

Phòng khám bị xử phạt về hai hành vi: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được cho phép, trừ trường hợp cấp cứu; và không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Cùng đợt cập nhật, cá nhân bà Nguyễn Thị Kim Oanh, y sĩ đa khoa (RHM), bị xử phạt 35 triệu đồng theo Quyết định số 4937, ngày 13/10/2026.

Địa chỉ được hiển thị đối với cá nhân này là Tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long, TP Hồ Chí Minh. Hành vi vi phạm được nêu là khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề, trừ trường hợp cấp cứu.

Trong lĩnh vực dược, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương bị xử phạt 15 triệu đồng theo Quyết định số 4971, ngày 15/10/2026.

Bệnh viện có địa chỉ tại số 455 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh.

Hành vi bị xử phạt là bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại không đúng quy định của pháp luật.