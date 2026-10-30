TP Hồ Chí Minh: Nhiều cơ chế triển khai Luật Phát triển đô thị

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh (đứng) cùng đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.

Trong phần thảo luận, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh ghi nhận nội dung các dự thảo nghị quyết đã bám sát quy định pháp luật hiện hành, cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của Thành phố, trong đó có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân, doanh nghiệp, cơ chế phân bổ tài chính, phát triển hạ tầng kỹ thuật, giải tỏa di dời nhà ven kênh rạch, quy hoạch không gian đô thị và chế độ hỗ trợ cho lực lượng cơ sở.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua 47 nghị quyết. Trong đó, 17 nghị quyết quan trọng tạo nền tảng cụ thể hóa, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả Luật Phát triển đô thị. Một số nội dung được tổ chức, đơn vị, người dân quan tâm như: Phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế; việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước…

Toàn cảnh phiên họp.

Trong đó, đối với cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng, thành phố hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần ngay khi ký hợp đồng lần đầu đối với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng, chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hơn 530 triệu đồng/người. Cùng với đó, thành phố chi hoạt động thường xuyên cấp xã 100 triệu đồng/biên chế/năm và hỗ trợ trung tâm phục vụ hành chính công 1 tỷ đồng/năm…

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao đổi các vấn đề thảo luận tại kỳ họp.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Trao đổi cùng các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh các vấn đề: Việc triển khai Luật Phát triển đô thị không chỉ là ban hành đủ nghị quyết, mà phải đưa nghị quyết vào cuộc sống; Quy hoạch tổng thể thành phố phải thực sự trở thành không gian phát triển và nguồn lực phát triển và thành phố tiếp tục nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng và tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân.

Trong thời gian tới, UBND TP Hồ Chí Minh tập trung thực hiện 5 yêu cầu: Các nghị quyết, cơ chế, chính sách khi được HĐND Thành phố thông qua phải được tổ chức thực hiện ngay; khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể thành các chương trình, dự án và danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và lấy kết quả cuối cùng làm thước đo.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua những nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Mỗi quyết nghị thông qua tại kỳ họp có phạm vi và yêu cầu triển khai riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là mở rộng không gian phát triển, khai thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của nhân dân thành phố. Trong đó, các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị đã tạo thêm cơ sở pháp lý và công cụ để thành phố huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, chỉnh trang và tái thiết đô thị, thúc đẩy các mô hình và không gian phát triển mới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết: Nhiệm vụ còn lại trong hai tháng cuối năm 2026 của thành phố là rất lớn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng 2 con số. HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND Thành phố ngay sau kỳ họp khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy hiệu quả, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.