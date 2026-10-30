TP Hồ Chí Minh: Nhân tài được trả lương tới 265,5 triệu đồng/tháng

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại phiên thảo luận của Kỳ họp.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua và Quy định ban hành kèm theo, Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị và các quy định pháp luật có liên quan trong việc xây dựng khung chính sách thống nhất để phát hiện, tạo nguồn, thu hút, tuyển chọn, tuyển dụng, sử dụng, ký kết hợp đồng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, đánh giá và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng phục vụ yêu cầu phát triển Thành phố trong giai đoạn mới.

Nghị quyết mới thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ với một số đột phá thể chế như: không bắt buộc nhân tài phải vào biên chế khi xác định đối tượng áp dụng bao gồm cả những người ký kết hợp đồng và tuyển dụng công chức, viên chức; trả lương theo giá trị, thưởng theo sản phẩm, gắn thu nhập hằng tháng và tiền thưởng công trình với độ phức tạp của nhiệm vụ và hiệu quả thực tế.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi của Thành phố không chỉ chăm lo cho cá nhân chuyên gia, người lao động chất lượng cao mà mở rộng sang toàn bộ gia đình trong các lĩnh vực như hỗ trợ chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, trường học cho con cái, tạo cơ hội việc làm cho vợ, chồng đối tượng được thụ hưởng chính. Nghị quyết trao quyền chủ động trực tiếp cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đề xuất nhu cầu, thành lập Hội đồng thu hút và quyết định mức đãi ngộ phù hợp.

Theo Quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, mức ưu đãi dành cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt (áp dụng cho 17 lĩnh vực ưu tiên như AI, vi mạch bán dẫn, tài chính quốc tế, y tế, văn hóa - thể thao...) với mức chi trả có hiệu lực ngay khi hợp đồng có hiệu lực (chi trả 1 lần) có thể lên tới 531 triệu đồng (100 lần lương tối thiểu vùng); mức thu nhập hằng tháng từ 106,2 triệu đến 265,5 triệu đồng (20 - 50 lần mức lương tối thiểu vùng). Đặc biệt, mức thưởng theo công trình được nghiệm thu quy định cho cá nhân được hưởng 5% tổng kinh phí ngân sách chi cho công trình (với công trình lớn trên 20 tỷ đồng, mức thưởng tối đa lên tới 1,593 tỷ đồng); nhóm nghiên cứu hưởng mức thưởng tối đa lên đến 3,186 tỷ đồng/nhóm.

Quang cảnh Kỳ họp thứ sáu, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI.

Thành phố đã đề ra những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với gia đình các chuyên gia, nhân tài, người lao động chất lượng cao nằm trong đối tượng hưởng chính sách ưu đãi với việc bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà thực tế tối đa 21,24 triệu đồng/tháng; hỗ trợ khám sức khỏe hằng năm cho bản thân và gia đình (tối đa đến 496 triệu đồng/năm tùy theo mức lương hợp đồng); bố trí trường học công lập cho con dưới 18 tuổi và giới thiệu việc làm cho vợ (chồng).

Đối với nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng công chức, viên chức, Thành phố sẽ hỗ trợ thu nhập hằng tháng (ngoài lương và phụ cấp theo ngạch bậc) từ 10,62 triệu đồng đến 25,55 triệu/tháng, tùy theo nhóm đối tượng; thưởng công trình, sản phẩm với mức 1% chi ngân sách thực tế chi trả cho công trình đối với cá nhân (tối đa 500 triệu đồng/công trình) và 5% chi ngân sách thực tế đối với nhóm thực hiện. Nhóm đối tượng này sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở với mức tối đa 10,62 triệu đồng/tháng; được ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp và ưu tiên trong sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm.

Đồng thời, Thành phố quy định chính sách tập trung phát hiện, trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, có thành tích đặc biệt xuất sắc và sản phẩm chuyên môn được cấp có thẩm quyền công nhận, đáp ứng điều kiện được áp dụng chế độ ưu đãi nhân tài, nhằm bảo đảm không bỏ sót người tài đang cống hiến trong hệ thống chính trị Thành phố, tạo động lực cho đội ngũ hiện hữu phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ khó, cấp bách.

Với Nghị quyết mang tính đột phá thể chế lần này, Thành phố Hồ Chí Minh đang gửi đi thông điệp luôn trân trọng, sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân tài hội tụ, tự do sáng tạo và cùng kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho Thành phố và đất nước.