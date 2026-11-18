Cống Mương Chuối (xã Nhà Bè) là cống ngăn triều lớn nhất và có khẩu độ rộng nhất (160m) của dự án. Ảnh: Tịnh Hà

Nhà điều hành cống Mương Chuối là trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của toàn hệ thống thông qua công nghệ SCADA hiện đại. Hệ thống cho phép theo dõi diễn biến mực nước, kiểm soát và điều tiết hoạt động các cửa van, góp phần bảo đảm các công trình vận hành đồng bộ theo phương án chung của dự án.

Ghi nhận tại nhà điều hành, nhiều máy móc, thiết bị phục vụ công tác giám sát, điều khiển đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Các hạng mục kỹ thuật được bố trí phục vụ việc theo dõi diễn biến mực nước, điều tiết cửa van và phối hợp vận hành công trình.

Nhà điều hành cống Mương Chuối là trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của toàn hệ thống thông qua công nghệ SCADA hiện đại. Ảnh: Tịnh Hà

Hệ thống cho phép theo dõi diễn biến mực nước, kiểm soát và điều tiết hoạt động các cửa van, góp phần bảo đảm các công trình vận hành đồng bộ. Ảnh: Tịnh Hà

Theo Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, cống kiểm soát triều Mương Chuối là một trong 8 công trình cống lớn thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1. Với khẩu độ 160m, đây là cống có khẩu độ lớn nhất trong hệ thống.

Công trình được thiết kế với hệ thống cửa van gồm 2 cửa giữa kích thước 40 x 13m và 2 cửa biên kích thước 40 x 9,5m. Bên cạnh đó, cống còn có âu thuyền kích thước 11 x 150m, với 2 cửa âu kích thước 11 x 8,15m, phục vụ hoạt động giao thông thủy qua khu vực.

Các hạng mục kỹ thuật được bố trí phục vụ việc theo dõi diễn biến mực nước, điều tiết cửa van và phối hợp vận hành công trình. Ảnh: Tịnh Hà

Ghi nhận tại nhà điều hành, thiết bị phục vụ công tác giám sát, điều khiển đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Ảnh: Tịnh Hà

Theo nguyên lý vận hành, việc điều tiết cửa van được thực hiện căn cứ diễn biến mực nước và phương án điều hành chung của toàn dự án. Khi triều cường dâng cao, hệ thống cửa van được điều tiết nhằm hạn chế nước triều từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực kiểm soát. Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước ra sông. Hoạt động của âu thuyền được thực hiện theo quy trình, bảo đảm yêu cầu an toàn giao thông thủy.

Cùng với 7 cống kiểm soát triều còn lại, hệ thống đê bao, trạm bơm và công trình quan trắc, cống Mương Chuối là một trong những hạng mục quan trọng trong giải pháp kiểm soát ngập tổng thể của thành phố.

Cống Mương Chuối (xã Nhà Bè) là cống ngăn triều lớn nhất và có khẩu độ rộng nhất (160m) của dự án. Ảnh: Tịnh Hà

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều lớn, hệ thống đê bao, kè ven sông dài khoảng 6km, 41 cổng dọc đê, các trạm bơm với tổng công suất 120m³/s cùng hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA.

Khi được đưa vào vận hành đồng bộ, hệ thống được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập do triều cường, chủ động điều tiết mực nước trên các tuyến sông, kênh, rạch; hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, hạn chế tác động của xâm nhập mặn trong phạm vi kiểm soát và duy trì hoạt động giao thông thủy. Đây là giải pháp hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó với triều cường và thích ứng biến đổi khí hậu của TP. Hồ Chí Minh.