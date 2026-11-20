Công trình thiết thực, đổi thay diện mạo

Trên khu đất công từng bị bỏ trống, cỏ mọc um tùm tại khu phố 1, phường An Khánh, một không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang đã được hình thành với nhà sinh hoạt, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em và những mảng xanh. Công trình rộng gần 1.000 m² là một trong 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng được phường cải tạo, đưa vào sử dụng dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa.

Trao phương tiện sinh kế hỗ trợ người nghèo TPHCM. Ảnh: QĐ.

Niềm vui của người dân không chỉ đến từ cảnh quan khu phố được cải thiện mà còn bởi những nhu cầu sinh hoạt lâu nay đã có nơi đáp ứng. Bà Vũ Thị Hồng Nga, Bí thư Chi bộ khu phố 1, phấn khởi cho biết, công trình là món quà ý nghĩa, đáp ứng mong mỏi của người dân về một không gian chung để hội họp, tập văn nghệ và rèn luyện sức khỏe. Chủ tịch UBND phường An Khánh Nguyễn Thành Trung cũng đánh giá các công trình không đơn thuần bổ sung mảng xanh mà còn tạo nơi giao lưu, gặp gỡ, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Cách làm của địa phương bắt đầu từ việc rà soát quỹ đất công chưa được khai thác hiệu quả, lựa chọn những vị trí phù hợp với nhu cầu khu dân cư rồi vận động doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Nhờ vậy, những khu đất từng bị bỏ hoang được chuyển thành tiện ích công cộng, vừa cải thiện môi trường sống vừa tạo thêm không gian sinh hoạt cho cộng đồng. Sau 12 công trình đã đưa vào sử dụng, phường tiếp tục hướng đến kế hoạch phát triển 39 công viên, không gian công cộng trên địa bàn.

Ở quy mô lớn hơn, nguồn lực xã hội hóa còn được kết nối để đầu tư những công trình phục vụ giáo dục, giao thông và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, các khoản tài trợ gần đây nhất của các nhà tài trợ có tổng trị giá 150 tỷ đồng dành cho trường chuyên biệt tại phường Tân Đông Hiệp, cầu dân sinh tại xã Củ Chi, trường trung học phổ thông tại xã Hóc Môn và cải tạo, chỉnh trang Bệnh viện Tâm thần TPHCM (Cơ sở 1) là những nguồn lực đáng kể. Dù đang ở giai đoạn cam kết triển khai, các công trình đều hướng đến những nhu cầu thiết yếu, nhất là tại những địa bàn cần được bổ sung hạ tầng phục vụ người dân.

Lãnh đạo TPHCM chứng kiến ký kết thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn thành phố, chiều 18/11/2026. Ảnh: QĐ.

Với vai trò kết nối, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM không chỉ vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ mà còn phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai và hiệu quả. Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ý nghĩa của chương trình tài trợ trên không chỉ nằm ở kinh phí mà quan trọng hơn là các cam kết phải trở thành công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực và phát huy hiệu quả lâu dài. Bà nhấn mạnh việc lấy lợi ích thiết thực và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Nguồn lực sẻ chia, tiếp sức người khó khăn

Không chỉ được chuyển hóa thành những công trình công cộng, sự chung tay của cộng đồng còn tạo điều kiện để nhiều gia đình có thêm phương tiện mưu sinh, ổn định cuộc sống. Tại phường Long Bình, trong chương trình an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 12 phương tiện sinh kế cho hai tổ liên gia nữ công, cùng 50 phần quà và 50 suất học bổng, tổng trị giá hơn 225 triệu đồng.

Trong số những người nhận hỗ trợ có bà Đặng Thị Kim Thanh, nhiều năm làm nghề may và sửa quần áo nhưng phải thuê máy mỗi tháng. Chiếc máy may được trao tặng giúp bà giảm khoản chi thường xuyên, có thêm điều kiện duy trì công việc. “Có cái máy của riêng mình, tôi sẽ đỡ được chi phí thuê máy hàng tháng, tiết kiệm thêm tiền để trang trải cuộc sống cho cả gia đình”, bà Thanh chia sẻ.

Phường An Khánh cải tạo các khu đất công trống trên địa bàn thành công viên, khu sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: T.Th.

Mới đây, phường Thủ Đức bàn giao ba căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn, với tổng kinh phí sửa chữa 144 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo thành phố. Trong đó, căn nhà của gia đình bà Trần Thị Viên được sửa chữa trên nền nhà cũ, diện tích hơn 43m2. Gia đình có sáu người, thuộc diện cận nghèo; bản thân bà đã lớn tuổi, làm lao công và lượm ve chai, trong khi căn nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện tự sửa chữa. Mái nhà được gia cố, tường và nền được chỉnh trang không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn hơn mà còn giảm bớt nỗi lo mỗi khi thời tiết bất lợi.

Ở phạm vi toàn thành phố, hoạt động kết nối nguồn lực cũng hướng đến những trường hợp cần hỗ trợ khẩn thiết về sức khỏe. Cuối tháng 10 năm 2026, Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp với doanh nghiệp tài trợ trao kinh phí điều trị cho 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Mỗi người được nhận 5 triệu đồng và một phần quà, góp phần san sẻ chi phí điều trị trong lúc sức khỏe và thu nhập đều bị ảnh hưởng.

Ông Quách Văn Sơn, một trong những người được hỗ trợ, đang điều trị suy thận bằng phương pháp chạy thận định kỳ. Sức khỏe suy giảm khiến ông không còn đủ khả năng làm việc như trước; cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào việc hai vợ chồng buôn bán cà phê, hủ tiếu và lẩu. Khoản hỗ trợ lần này giúp gia đình ông có thêm nguồn lực trang trải chi phí điều trị. Câu chuyện của ông Sơn cũng cho thấy phía sau mỗi trường hợp được chăm lo là một hoàn cảnh cần được thấu hiểu, hỗ trợ đúng lúc và có sự đồng hành lâu dài.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và phường Thủ Đức bàn giao căn nhà cho gia đình bà Trần Thị Viên. Ảnh: M.Tr.

Nhìn nhận về công tác an sinh trong giai đoạn phát triển mới, bà Trương Thị Bích Hạnh từng nhấn mạnh mỗi bước tiến của thành phố phải gắn với việc mở rộng cơ hội để người dân có việc làm ổn định, được học tập, chăm sóc sức khỏe và sống trong môi trường an toàn. Theo bà, mức độ thụ hưởng thực chất của người dân chính là thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là định hướng để MTTQ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối các nguồn lực và đưa sự hỗ trợ đến đúng địa chỉ cần thiết.

Thời gian qua, theo số liệu bà Hạnh thông tin tại Chương trình thỏa thuận tài trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, y tế trên địa bàn được thành phố tổ chức ngày 18/11/2026, MTTQ TPHCM đã huy động và triển khai hơn 735 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, công trình phục vụ cộng đồng. Khi nguồn lực được phân bổ dựa trên nhu cầu thực tế, có sự giám sát và đồng hành của chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp cùng người dân, giá trị của mỗi đóng góp sẽ được nhân lên. Đó không chỉ là những công trình mới hay khoản kinh phí được trao, mà còn là cơ hội để người khó khăn ổn định cuộc sống, tự tin vươn lên và cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia của cộng đồng.