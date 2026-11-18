UBND TP. Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh kế hoạch tổ chức công bố quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Theo đó, hội nghị dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh (phường An Khánh), với khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có lãnh đạo Trung ương, đại diện các địa phương, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan báo chí.

Tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Hoa Lê

Tại hội nghị, thành phố sẽ giới thiệu những nội dung chính của quy hoạch tổng thể thông qua phim tư liệu, bản đồ, bản vẽ và sơ đồ tổ chức không gian phát triển. Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh dự kiến công bố và trao giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (đợt 2).

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin quy hoạch

Bên cạnh hội nghị công bố, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian 1 tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp trực tiếp tham quan, tìm hiểu bản đồ và các định hướng phát triển thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao điều hành triển lãm, bố trí nhân viên thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan sử dụng bản đồ số; đồng thời giải đáp thắc mắc, tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu những nội dung chính của quy hoạch tổng thể thông qua phim tư liệu, bản đồ, bản vẽ và sơ đồ tổ chức không gian phát triển

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu công khai các hồ sơ quy hoạch được phép công bố, gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ và dữ liệu điện tử liên quan. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đến bộ hồ sơ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức.

Cùng với đó, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, các sở, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu được giao đăng tải, phổ biến thông tin quy hoạch trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương; đồng thời dẫn liên kết đến nguồn dữ liệu chính thức.

Việc kết hợp công bố, triển lãm trực tiếp với công khai hồ sơ và dữ liệu quy hoạch trên môi trường điện tử sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện theo dõi, tìm hiểu các định hướng phát triển của thành phố.