656 hồ sơ đã bàn giao, 386 hồ sơ còn vướng

Dự án nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn dài khoảng 6 km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, đi qua P. Hiệp Bình, có 1.042 hồ sơ (HS) cần giải phóng mặt bằng (GPMB) với tổng diện tích đất thu hồi 39,54 ha, gồm 14,88 ha đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và 24,66 ha đất giao thông, kênh rạch, đất do phường quản lý. Đến ngày 01/11/2026, địa phương đã tiếp nhận bàn giao 656 HS với diện tích 33,36 ha; 68 trường hợp đã tháo dỡ nhà cửa. Về bồi thường (BT), 789 HS đã nhận tiền trực tiếp, tổng số hơn 5.369 tỷ đồng; với 251 HS chưa nhận, hơn 998 tỷ đồng đã được gửi vào ngân hàng, 2 HS còn lại đang làm thủ tục chi trả.

"Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm TP.Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 02/7/2026.

Đầu tháng 5/2026, cả tuyến mới có 50 HS bàn giao mặt bằng (MB). Ba tháng sau, tính đến ngày 30/7 đã có 487 HS bàn giao với 6,44 ha, hơn 43% phần đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tính cả 24,66 ha đất giao thông, kênh rạch, đất do Nhà nước quản lý, diện tích thu hồi được là 31,1 ha, gần 79% toàn DA. Từ đó đến ngày 01/11 chỉ có thêm gần 170 HS bàn giao với hơn 2 ha, bởi phần còn lại là những HS khó nhất: Trong 386 HS chưa bàn giao có 31 trường hợp đang chờ bố trí tái định cư (TĐC), 167 trường hợp có đơn khiếu nại, kiến nghị; 10 trường hợp tranh chấp đất đai, nhà ở; 7 trường hợp làm thủ tục thừa kế; 11 HS không được BT và 160 HS thuộc các nguyên nhân khác.

Để gỡ phần việc này, theo số liệu đầu tháng 11, Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng TPHCM hỗ trợ P.Hiệp Bình soạn văn bản xác nhận pháp lý cho 397 trường hợp cần bổ sung chính sách đồng thời dự thảo phương án BT, hỗ trợ (HT) chi tiết cho 99 HS, với mốc hoàn tất khi đó là trước ngày 15/11.

Theo Bí thư Đảng ủy P.Hiệp Bình - Vũ Anh Tuấn, kết quả này đạt được từ sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM (UBNDTP), sự phối hợp của các sở, ngành và sự đồng thuận của người dân. Phường lập 10 tổ vận động gồm lãnh đạo phường, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và khu phố, do lãnh đạo phường trực tiếp phụ trách, đến từng hộ để giải thích chính sách BT, HT, TĐC và ghi nhận kiến nghị.

Trên tuyến, một số chủ nhà xưởng cho biết khi xây đã chừa phần lộ giới vì DA đã có quy hoạch từ lâu, vì thế việc bàn giao chỉ mất vài ngày. Gia đình ông Lê Thành Nghĩa bị thu hồi 80 m², được BT khoảng 9 tỷ đồng; phần đất còn lại 20 m² tuy nhỏ nhưng vẫn đủ xây căn nhà 1 trệt, 1 lầu để ở. "Những ngày qua, tiến độ bàn giao mặt bằng (MB) diễn ra rất nhanh. Tôi mong DA sớm khởi công để việc đi lại thuận tiện hơn", ông Nghĩa bày tỏ.

Quốc lộ 13 nhìn từ ngã tư cầu vượt Bình Phước về hướng trung tâm TPHCM

Con đường 10 - 14 làn xe ở cửa ngõ Đông Bắc

Chiều 20/02/2025, tại Kỳ họp thứ 21 HĐND TPHCM (HĐNDTP) khóa X, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư DA nâng cấp, mở rộng QL13 theo hợp đồng BOT cùng 3 dự án BOT cửa ngõ khác; tổng mức đầu tư của 4 DA hơn 57.500 tỷ đồng. Riêng QL13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương (cũ) dài khoảng 5,9 km được mở lên 60 m với 10 làn xe, 10 vị trí giao cắt; tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.900 tỷ đồng; trong đó nhà đầu tư thu xếp hơn 6.281 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 14.619 tỷ đồng.

Tháng 5/2026, UBNDTP ban hành Kế hoạch 209/KH-UBND triển khai BT, HT, TĐC cho DA thành phần 1, chia công việc thành 20 bước và khi đó đặt mốc hoàn thành trước ngày 31/7/2026, làm điều kiện để khởi công DA vào đầu năm 2027. Mốc ấy đã qua khi MB còn dang dở, nhưng phần xây dựng (XD) lại được khởi công sớm hơn kế hoạch này. Đến giữa tháng 6/2026, P. Hiệp Bình đã ban hành, công bố đủ 1.041/1.041 quyết định (QĐ) phê duyệt phương án BT chi tiết với tổng số hơn 7.443 tỷ đồng.

Trước khi kế hoạch được ban hành, ngày 06/5/2026 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã khảo sát thực địa, xem xét những vị trí còn vướng, chỉ đạo xử lý ngay những vướng mắc về TĐC, hỗ trợ người dân di dời và giao các sở, ngành phối hợp giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền của phường. Tại buổi khảo sát, phần kinh phí hỗ trợ GPMB (2%) của Ban quản lý DA được đề nghị chia sẻ một phần với P.Hiệp Bình để thuê xe cuốc, nhân công, xe chở xà bần, giúp người dân giải tỏa mặt bằng. Theo ông Dinh, ai đi ngang qua đây cũng hiểu việc nâng cấp QL13 cấp bách đến mức nào; DA đã có kế hoạch hàng chục năm, được rất nhiều người ủng hộ, quan trọng là bước triển khai, vận động GPMB.

Sáng 19/8/2026, khi nghe báo cáo các DA giao thông cửa ngõ, ông Nguyễn Văn Được - thời điểm ấy là Chủ tịch UBNDTP - yêu cầu rà soát, hoàn thiện HS, thiết kế và các thủ tục liên quan để sớm trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; các Sở XD, Tài chính phối hợp xử lý phần việc của mình, hạn chế tình trạng HS phải chờ đợi qua nhiều khâu. "Những việc có thể trao đổi, phối hợp thì phải chủ động làm ngay", ông Được yêu cầu.

Nhiều đoạn trên Quốc lộ 13 qua phường Hiệp Bình đã hoàn tất giải phóng mặt bằng vào tháng 8/2026

Cũng trong tháng 8/2026, UBNDTP phê duyệt DA thành phần 2, phần XD theo hợp đồng BOT và chọn nhà đầu tư. Theo thiết kế được duyệt, mặt cắt ngang toàn tuyến rộng 60 m với 10 - 14 làn xe; giữa tuyến là đường trên cao dài khoảng 3,75 km, 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ; hai bên là đường song hành 8 - 10 làn xe, tốc độ 60 km/giờ. Nhà đầu tư được chọn là liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) - Công ty TNHH đối tác công tư CII - Công ty CP xây dựng hạ tầng IMIC. Tổng mức đầu tư phần BOT, tính cả lãi vay, là hơn 6.276 tỷ đồng; thời hạn hợp đồng khoảng 25 năm 10 tháng, trong đó thời gian thu phí khoảng 22 năm 7 tháng.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 28/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần tổ chức lại không gian phát triển, ưu tiên hạ tầng liên kết, chủ động phối hợp liên vùng về giao thông, môi trường và chuỗi cung ứng; thành phố cần tiếp tục xử lý ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm. Quốc lộ 13 là trục chính ở cửa ngõ Đông Bắc, nối KV trung tâm qua cầu Bình Triệu với KV Bình Dương (cũ); đoạn qua P.Hiệp Bình hiện chỉ rộng 20 - 30 m, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Sáng 29/8/2026, TPHCM khởi công DA nâng cấp, mở rộng QL13, đây là điểm cầu chính trong lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, DA chào mừng 81 năm Quốc khánh. Theo kế hoạch, DA hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028. Những trục đường khác trong thành phố cũng đã có QĐ: Ngày 30/10/2026, HĐNDTP điều chỉnh chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn Bình Long - Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa, dài khoảng 2,9 km, rộng 30 m, tổng mức đầu tư 6.479,3 tỷ đồng và thông qua chủ trương đầu tư trục Phan Anh - An Dương Vương dài khoảng 2 km, rộng 30 m, tổng mức đầu tư 4.326,125 tỷ đồng, cả hai được thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2032. Trên trục Trường Chinh, công trường đang làm là nhà ga Nguyễn Hồng Đào của tuyến Metro số 2.

Nếu đường lớn cần những QĐ và các khoản tiền lớn thì ở những con hẻm nhỏ, việc mở rộng nhiều khi lại bắt đầu từ vài mét đất của chính người dân.