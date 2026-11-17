Người dân góp ý phương án bồi thường ven Kênh Tẻ

Từ ngày 09 đến 19/11, UBND hai phường Khánh Hội, Vĩnh Hội tiến hành niêm yết, lấy ý kiến người dân về Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án (DA) xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Tại phường Khánh Hội, đất ở hai mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết và đường Xóm Chiếu được đề xuất bồi thường hơn 210 triệu đồng/m², gấp khoảng 1,8 lần mức gần 117 triệu đồng/m² trong bảng giá đất của thành phố; đất mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết đoạn Xóm Chiếu - Tôn Đản khoảng 189 triệu đồng/m², trong khi bảng giá ghi hơn 106 triệu đồng/m². Ở phường Vĩnh Hội, đơn giá đất mặt tiền đoạn Tôn Đản - Nguyễn Khoái hơn 196 triệu đồng/m², đoạn từ đường Nguyễn Khoái đến cuối tuyến gần 186 triệu đồng/m². Đây vẫn là đơn giá dự thảo, chưa phải mức giá cuối cùng được phê duyệt. Theo dự thảo, phường Vĩnh Hội có 475 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 330 trường hợp bị thu hồi toàn bộ đất; phường Khánh Hội có 23 trường hợp, 22 trường hợp thu hồi toàn bộ.

Công trường mở rộng đường Trần Bình Trọng, đoạn gần chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài)

Con đường ven kênh Tẻ có chủ trương đầu tư từ Nghị quyết (NQ) 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của Hội đồng Nhân dân TPHCM (HĐNDTP). Ngày 10/12/2025, HĐNDTP ban hành NQ 490/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư DA theo quy mô lớn hơn hẳn: mở rộng 3.423 m đường Tôn Thất Thuyết, hiện chỉ rộng 7-8 m, lên 26 m; xây mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu rộng 26 m; làm mới 1 đường quy hoạch dài 185 m, rộng 28 m; mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn lên 25 m với 6 làn xe; xây kè dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, có điểm cập tàu, bến tàu khách, cùng công viên cây xanh chạy dọc kênh Tẻ. Tổng mức đầu tư được nâng từ 2.203,535 tỷ đồng lên 5.554,478 tỷ đồng, DA chuyển từ nhóm B lên nhóm A, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2029. Ông Hoàng Văn Ba - người dân sinh sống lâu năm trong khu vực - bày tỏ: "Tôi rất ủng hộ việc tuyến đường sớm được mở rộng. Khi đó, cảnh quan đô thị sẽ khang trang hơn, tình trạng kẹt xe và ngập nước cũng được cải thiện".

Ngày 27/8/2026, HĐNDTP thông qua NQ 88/NQ-HĐND về danh mục 78 DA được tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trước khi có quyết định thu hồi đất, trong đó có DA đường Tôn Thất Thuyết, thực hiện trong quý IV/2026 tại các phường: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu. Nghị quyết nêu rõ việc tiến hành trước này không đồng nghĩa với việc Nhà nước đã quyết định thu hồi đất; DA nào xong các bước ấy thì chủ động hoàn thiện điều kiện để tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2027, phù hợp với tiến độ từng DA. Tháng 10/2026, chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Theo tiến độ trong NQ 490/NQ-HĐND, từ quý I đến quý III/2027, DA hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, khởi công và thi công công trình; từ quý IV/2027 đến quý IV/2028 tiếp tục thi công, hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

"Quan điểm của chúng tôi là quyền hạn mới phải đi cùng trách nhiệm mới; cơ chế đặc thù phải tạo ra kết quả; mỗi nguồn lực được trao phải sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai và có thể kiểm chứng", ông Hoàng Tùng - Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM - cho biết.

Khi nói về việc giám sát các cơ chế mới về đất đai và hạ tầng, ông Hoàng Tùng - Trưởng ban Đô thị HĐNDTP - cho rằng, với các danh mục thu hồi đất và các DA hạ tầng lớn phải theo dõi từ tiến độ thủ tục, giải phóng mặt bằng đến việc sử dụng đất sau khi được giao. "Tinh thần chung là không để NQ nằm trên giấy, nhưng cũng không vì yêu cầu tiến độ mà bỏ qua các điều kiện pháp lý cần thiết", ông nhấn mạnh.

115/116 hộ giao mặt bằng cho tuyến đường cạnh một chợ hoa

Đường Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài) là DA nhỏ hơn nhưng cũng chờ lâu, khi chủ trương nâng cấp đoạn này có từ năm 2015 rồi dừng lại. Sáng 04/5/2026, UBND phường Vườn Lài tổ chức lễ khởi công DA cải tạo cống vòm và mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng, với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh. Đoạn đường dài 361 m nối tuyến Lý Thái Tổ với Hùng Vương được mở từ mặt đường khoảng 5 m lên lộ giới 23 m, gồm lòng đường 15 m và vỉa hè mỗi bên 4 m, tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Cùng với mặt đường, DA còn cải tạo hệ thống thoát nước, lát đá granite vỉa hè, ngầm hóa điện và viễn thông.

Theo ông Huỳnh Văn Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, tuyến đường và hệ thống cống vòm bên dưới đã xây dựng hơn 70 năm, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; việc cải tạo, mở rộng vừa góp phần chỉnh trang đô thị vừa kết nối với Công viên số 1 Lý Thái Tổ - công trình tưởng niệm, tri ân các nạn nhân trong đại dịch Covid-19.

Dự án ảnh hưởng đến 116 trường hợp, trong đó 97 trường hợp phải giải tỏa toàn phần. Ngay từ lễ khởi công, quỹ nhà tại chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành đã được bố trí để lo chỗ ở tái định cư cho các hộ phải di dời. Theo UBND phường Vườn Lài, đến giữa tháng 9/2026, 115/116 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đạt 99,14%; hệ thống cống hộp, cống ngang đường và 17/17 hố ga đã hoàn thành. Phường đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình, gồm cả các giao lộ trên tuyến, trong tháng 11/2026.

Khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nơi đường Trần Bình Trọng đang được mở rộng

Ông Nguyễn Văn Hùng (người sống hơn 30 năm trên đường Trần Bình Trọng) là một trong những hộ đã bàn giao mặt bằng dù diện tích nhà ở bị thu hẹp đáng kể. "Ban đầu, gia đình tôi cũng có nhiều tâm tư vì phải tháo dỡ một phần căn nhà đã gắn bó lâu năm. Tuy nhiên, khi DA hoàn thành, đường sá rộng rãi, giao thông thuận tiện hơn thì người dân đều được hưởng lợi. Gia đình tôi mong công trình được triển khai nhanh để sớm ổn định cuộc sống", ông chia sẻ. Chị Minh (36 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, gia đình kinh doanh hoa ở khu vực này đã hơn 10 năm) cũng mong ngày con đường rộng ra: "Đường mở rộng, hạ tầng khu vực khang trang, đồng bộ hơn thì việc buôn bán hoa của gia đình tôi cũng mong sẽ tốt hơn".

Hai con đường giữa lõi đô thị cho thấy cách thành phố mở rộng đường ở nơi đất chật, người đông: Chuẩn bị chỗ ở trước khi người dân dời đi, cho đo đạc, kiểm đếm trước khi thu hồi và công khai dự thảo đơn giá để bà con góp ý. Ở cửa ngõ Đông Bắc, cách làm ấy đang được thử nghiệm trên quy mô lớn hơn nhiều, với hơn 1.000 hồ sơ dọc 6 km Quốc lộ 13.