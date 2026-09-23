TP. Hồ Chí Minh: Người dân đi xe buýt sắp được bốc thăm trúng thưởng

Xe buýt điện hoạt động trên đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về Chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho hành khách đi xe buýt trong tháng 9. Chương trình do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (GTCC) TP. Hồ Chí Minh (thuộc Sở Xây dựng) tổ chức nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện GTCC.

Theo đó, chương trình bốc thăm sẽ dành cho hành khách đi xe buýt tại 6 bến xe trong tháng 9, diễn ra từ 23/9 – 25/9, bắt đầu từ 8h30 phút mỗi ngày và kết thúc tại từng địa điểm ngay khi toàn bộ số phiếu được bốc thăm hết.

Cụ thể, ngày 23/9 sẽ tổ chức bốc thăm tại Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe buýt Chợ Lớn. Ngày 24/9 tổ chức tại Bến xe buýt Quận 8 và Bến xe buýt Củ Chi. Ngày 25/9 tổ chức tại Bến xe khách Bình Dương và Bến xe Bình Châu.

Có tổng cộng 200 phần quà dành cho các hành khách với tổng giá trị 100 triệu đồng. Mỗi phần quà là 1 phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 500.000 đồng.

Người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia di chuyển bằng xe buýt công cộng trên Tuyến xe buýt số 75

Hành khách sử dụng xe buýt tại các bến xe trong thời gian diễn ra chương trình thực hiện theo các bước: Hành khách đến khu vực tổ chức chương trình tại bến xe và thực hiện bốc 1 phiếu từ thùng phiếu do Ban Tổ chức chuẩn bị. Phiếu bốc thăm gồm phiếu trúng thưởng và phiếu không trúng thưởng. Hành khách kiểm tra kết quả ngay sau khi bốc phiếu. Trường hợp bốc được phiếu trúng thưởng, hành khách thực hiện nhận 1 phiếu mua hàng Co.opmart trị giá 500.000 đồng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Mỗi hành khách chỉ được tham gia 1 lần trong toàn bộ các chương trình bốc thăm trúng thưởng trong tháng 9.

Do số lượng phiếu có hạn, chương trình tại từng địa điểm sẽ kết thúc ngay khi toàn bộ số phiếu được bốc thăm hết, không phụ thuộc vào thời gian dự kiến kết thúc chương trình.

Chương trình bốc thăm trúng thưởng lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 8 nhằm tri ân hành khách đi xe buýt. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 40 triệu đồng, gồm 80 phiếu mua hàng Co.opmart, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng...