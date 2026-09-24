TP. Hồ Chí Minh: Ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm nghiêm trọng

Một công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm trong một tuyến hẻm đường Đình Phong Phú, Khu phố 45, phường Tăng Nhơn Phú vừa bị tháo dỡ. Ảnh: Quang Phương

Quy định trên vừa được các đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa XI biểu quyết thông tại Kỳ họp thứ Năm vừa diễn ra. Nghị quyết trên quy định chi tiết khoản 2 Điều 16 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhằm kịp thời ngăn chặn các vi phạm về trật tự xây dựng (TTXD), đất đai, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bảo vệ môi trường (BVMT)…

Theo Nghị quyết, Chủ tịch UBND cấp xã (xã, phường, đặc khu) có thẩm quyền ra quyết định ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hành vi hoặc xử lý bằng văn bản nhưng cố tình không chấp hành.

8 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý trên gồm: Vi phạm TTXD: Công trình xây dựng không đúng quy hoạch, không có giấy phép xây dựng (GPXD) hoặc thi công sai nội dung giấy phép/thiết kế đã phê duyệt (thay đổi vị trí, diện tích, chỉ giới, mật độ, số tầng, chiều cao, kết cấu...); xây dựng trái phép: Công trình xây dựng trên đất bị lấn, chiếm theo quy định của pháp luật về đất đai; vi phạm quy định PCCC trong thi công: Công trình chưa được thẩm duyệt/thẩm định thiết kế PCCC đã tổ chức thi công, hoặc thi công không đúng thiết kế PCCC đã được duyệt.

TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện cắt điện, nước đối với các công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy nhất là các cơ sở karaoke, vũ trường. Trong ảnh, một quán karaoke trên địa bàn quận Bình Tân (cũ) vi phạm quy định về PCCC và bị yêu cầu dừng hoạt động. Ảnh: Quang Phương

Ngoài ra, còn có các công trình vi phạm PCCC tại cơ sở karaoke, vũ trường không bảo đảm an toàn PCCC đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn cố tình hoạt động, hoặc không thực hiện yêu cầu khắc phục vi phạm; công trình vi phạm BVMT: Cơ sở xả thải, phát tán khí thải chứa chất nguy hại/phóng xạ vượt quy chuẩn; không có giấy phép/đăng ký môi trường; vi phạm về thu gom, xử lý chất thải mà không chấp hành quyết định đình chỉ hoặc biện pháp khắc phục; công trình thuộc diện phải phá dỡ, đã có quyết định di dời khẩn cấp nhưng tổ chức, cá nhân không thực hiện dù đã được vận động, thuyết phục.

Nghị quyết quy định trong thời hạn 2 ngày làm việc từ khi xác định vi phạm, người có thẩm quyền thi hành công vụ phải lập Biên bản làm việc/kiểm tra; trong 1 ngày làm việc tiếp theo, hồ sơ được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã để ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý trên. Quyết định sẽ được gửi đến các bên liên quan và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã cũng như công trình vi phạm.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định, đơn vị cung cấp điện, nước có trách nhiệm thực hiện việc ngừng cấp dịch vụ (được áp dụng cơ chế thi công cấp bách (không phải xin giấy phép thi công nhưng phải thông báo và hoàn trả kết cấu đường bộ theo quy định) đối với các trường hợp phải đào đường, thi công trên hạ tầng giao thông để cắt điện, nước.