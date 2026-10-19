TP. Hồ Chí Minh: Ngành du lịch hướng tới mức tổng thu 330.000 tỷ đồng

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình “Hành trình check-in TP. Hồ Chí Minh - 360 độ sống động”. Ảnh: Sở Du lịch Thành phố

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố năm 2026, ngành du lịch đang tăng tốc triển khai các giải pháp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu dùng du lịch, góp phần vào tăng trưởng chung của Thành phố.

Trong 9 tháng của năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Kết quả này là cơ sở để ngành du lịch phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng.

Ngành du lịch Thành phố đã và đang triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá và kích cầu nhằm tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Vừa qua, Sở Du lịch đã công bố Chương trình truyền thông, quảng bá du lịch “TP. Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm” gắn quảng bá thương hiệu điểm đến với các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế.

Trong đó, bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” được chuẩn hóa để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tác sử dụng thống nhất trong hoạt động quảng bá. Nội dung gồm hướng dẫn ứng dụng hình ảnh, màu sắc, mẫu thiết kế và thông điệp trên các kênh truyền thông.

Đối với sản phẩm du lịch chủ lực, các sản phẩm, trải nghiệm được ngành du lịch Thành phố giới thiệu theo 5 nhóm chủ đề: Du lịch ẩm thực; Du lịch y tế; Du lịch văn hóa, di sản và làng nghề; Du lịch sông nước, biển đảo và sinh thái. Cách tổ chức theo chủ đề giúp làm rõ thế mạnh của du lịch Thành phố, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành lựa chọn nội dung, sản phẩm phù hợp để tham gia quảng bá.

Về việc ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ hành trình của du khách, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, nền tảng discoverhcmc.com và thẻ trải nghiệm điện tử “Vibrant Pass” được giới thiệu nhằm kết nối thông tin điểm đến, hoạt động khám phá và các ưu đãi của doanh nghiệp tham gia chương trình.

Các tiện ích gồm bản đồ trải nghiệm tương tác giúp tra cứu tuyến, điểm, sự kiện và dịch vụ theo sở thích; công cụ gợi ý lịch trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên thời gian lưu trú, ngân sách và nhu cầu của du khách. Vibrant Pass tích hợp thao tác quét mã QR tại điểm đến, tích lũy điểm thưởng, nhận huy hiệu và tiếp cận ưu đãi theo điều kiện của chương trình. Nền tảng đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ đối tác theo dõi lượt tương tác, lượt check-in và thời điểm khách quan tâm.

Việc kết nối điểm đến thông qua Chương trình “Hành trình check-in TP. Hồ Chí Minh - 360 độ sống động” cũng được Thành phố triển khai. Theo đó, chương trình kết nối các nhóm điểm đến như di tích, bảo tàng, công trình kiến trúc, không gian ven sông, biển đảo, làng nghề, địa điểm ẩm thực và du lịch sinh thái, khuyến khích người dân, du khách khám phá và chia sẻ trải nghiệm về Thành phố.

Hoạt động check-in được gắn với nội dung giới thiệu và câu chuyện của từng địa điểm, giúp người tham gia hiểu thêm về lịch sử, Văn hóa và đời sống Thành phố. Các dịch vụ ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí được kết nối trong hành trình, tạo thêm lựa chọn cho du khách và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu.

Thành phố cũng tổ chức các chương trình trải nghiệm cùng đại sứ truyền thông. Trong đó, các đại sứ truyền thông, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung du lịch tham gia các chương trình trải nghiệm thực tế để tìm hiểu, giới thiệu 5 nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố đến công chúng.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, một trong những điểm nhấn đặc sắc của ngành du lịch Thành phố trong năm 2026 là việc triển khai Giải thưởng Du lịch TP. Hồ Chí Minh - Vibrant Award, hướng đến trở thành giải thưởng thường niên ghi nhận và lan tỏa những giá trị nổi bật của ngành du lịch Thành phố.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến có đóng góp tích cực cho du lịch Thành phố; khuyến khích nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển những sản phẩm có bản sắc. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027. Giải thưởng hướng đến duy trì thường niên, góp phần ghi nhận những cách làm tốt và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng du lịch TP. Hồ Chí Minh.