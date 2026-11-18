Hình ảnh về App Công dân số của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 11193/UBND-HCC về thống kê, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (DVCTT)

Theo UBND thành phố, hiện nay, việc giải quyết hồ sơ TTHC tại thành phố đang được thực hiện song song trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành và Hệ thống của thành phố. Tuy nhiên, do hệ thống của các bộ, ngành chưa hoàn thiện đồng bộ, công tác thống kê số liệu đang gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ DVCTT toàn trình của thành phố trên Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (EMC) hiện chỉ đạt 23,6%. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 70% theo Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tháng 11/2026 tập trung thực hiện nhiều nội dung, giải pháp nhằm thiết lập một đầu mối dữ liệu thống nhất. Cụ thể: Trung tâm Chuyển đổi số thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

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Cổng thông tin này sẽ tự động cập nhật, đồng bộ số liệu từ hệ thống của các bộ, ngành lẫn hệ thống của thành phố. Trung tâm Chuyển đổi số có trách nhiệm cấp tài khoản, hướng dẫn các đơn vị khai thác và cập nhật số liệu định kỳ. Sau khi Cổng chính thức hoạt động, Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) sẽ đảm nhiệm việc tổng hợp số liệu và tỷ lệ DVCTT toàn trình theo quy định của Bộ Tư pháp.

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan gửi văn bản đề nghị Bộ KH-CN hỗ trợ đồng bộ dữ liệu, bảo đảm số liệu hồ sơ trực tuyến toàn trình của thành phố được ghi nhận đầy đủ, chính xác trên Hệ thống EMC.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên Cổng DVC quốc gia và hệ thống của các bộ, ngành. Từ đó, đơn vị sẽ tham mưu giải pháp và báo cáo Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12 – Bộ Công an) để kịp thời tháo gỡ ngay trong tháng 11/2026.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc cung cấp và cập nhật số liệu giải quyết TTHC lên Cổng thông tin mới. Mốc thời gian thống kê được tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng báo cáo và phải hoàn thành trước ngày 17 hằng tháng.