TP Hồ Chí Minh nâng sức cạnh tranh điểm đến du lịch MICE quốc tế

Du khách nước ngoài chọn TP Hồ Chí Minh là điểm đến du lịch MICE khá nhiều.

Chiều 29/9, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch liên tịch Chương trình Du lịch MICE giai đoạn 2022–2025. Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thu hút, đón tiếp các đoàn khách, đồng thời xác định định hướng nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của điểm đến MICE trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, cho biết ý nghĩa nổi bật sau gần bốn năm triển khai không chỉ nằm ở số đoàn khách hoặc quy mô hỗ trợ, mà còn ở cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Sự phối hợp được thực hiện xuyên suốt các khâu xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, đón tiếp, lưu trú, tổ chức hội nghị, tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Qua đó, chuỗi phục vụ khách MICE từng bước vận hành đồng bộ hơn, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp của điểm đến TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Phạm Huy Bình, không gian phát triển mới giúp Thành phố hội tụ hệ thống tài nguyên, hạ tầng và dịch vụ có tính bổ trợ cao. Khu vực trung tâm có thế mạnh về hội nghị, thương mại, tài chính và dịch vụ; khu vực Bình Dương có nền tảng công nghiệp, triển lãm chuyên ngành, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Côn Đảo có lợi thế về kinh tế biển, nghỉ dưỡng, sinh thái cùng các trải nghiệm đặc thù.

Ông Phạm Huy Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phát biểu chiều 29/09.

Vì vậy, nhiệm vụ trong giai đoạn tới không dừng ở khai thác từng sản phẩm hoặc địa bàn riêng lẻ, mà phải kết nối các nguồn lực thành chuỗi sản phẩm MICE hoàn chỉnh. Những chương trình này cần góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng giá trị mà mỗi đoàn khách mang lại.

Hiệu quả của du lịch MICE cũng cần được đánh giá bằng chất lượng sự kiện, khả năng khách quay trở lại và tác động lan tỏa đối với thương mại, đầu tư, dịch vụ, thay vì chỉ nhìn vào số lượng đoàn hoặc số lượng khách.

Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE được xác định là cơ sở quan trọng để Thành phố thu hút và phục vụ khách đến năm 2030. Trên nền tảng này, ngành du lịch sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng; đổi mới hoạt động xúc tiến, nâng cao năng lực vận động đăng cai sự kiện quốc tế; đồng thời cải thiện năng lực quản trị của toàn bộ hệ sinh thái MICE.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, những nỗ lực phối hợp trong giai đoạn vừa qua đã góp phần hình thành chính sách hỗ trợ và bước đầu thu hút các đoàn khách lớn. Điều này cho thấy chủ trương phát triển du lịch MICE của Thành phố đang đi đúng hướng.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, MICE không chỉ là một phân khúc du lịch mà còn có khả năng kết nối dòng khách, dòng vốn, tri thức và cơ hội kinh doanh với Thành phố. Do đó, TP Hồ Chí Minh cần chuyển từ hình thành cơ chế phối hợp sang xây dựng năng lực cạnh tranh thực chất, liên kết các nguồn lực thành một hệ sinh thái và hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị chiều 29/09.

Trong giai đoạn mới, Thành phố sẽ đặt MICE trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Trọng tâm là thu hút các hội nghị, triển lãm và sự kiện gắn với những ngành có lợi thế như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp và kinh tế biển.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng, muốn phải triển du lịch Mice, tư duy phát triển phải chuyển mạnh từ chạy theo số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Kết quả cần được thể hiện qua thời gian lưu trú, mức chi tiêu, cơ cấu dịch vụ, chất lượng sự kiện, khả năng khách quay trở lại và những giá trị kinh tế được tạo ra sau sự kiện. Mục tiêu không chỉ là có thêm khách MICE mà phải tăng đóng góp của phân khúc này vào nền kinh tế thành phố.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cần chuyển từ xúc tiến điểm đến sang chủ động cạnh tranh để thu hút, đăng cai những sự kiện có giá trị. Thành phố sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu thị trường, xác định danh mục sự kiện mục tiêu, chuẩn bị hồ sơ đăng cai và thiết lập quan hệ với các hiệp hội, nhà tổ chức quốc tế.

"Sắp tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển MICE, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng công nghệ và dữ liệu, đồng thời tăng cường xúc tiến quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng chủ động đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tăng liên kết. Mặt khác, với những nền tảng đã hình thành, giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng và năng lực cạnh tranh, từng bước đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm hội nghị, triển lãm và sự kiện kinh doanh có vị thế trong khu vực", ông Nguyễn Lộc Hà cho biết thêm.