TP Hồ Chí Minh nâng chất tác phẩm bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Các tác giả được vinh danh tại lễ trao giải báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TP Hồ Chí Minh.

Sau khi phát động tại 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị, giải tiếp nhận 5.356 tác phẩm. Qua sơ tuyển, 2.320 tác phẩm đủ điều kiện tham gia cấp thành phố, gồm 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan, đơn vị và 133 tác phẩm của tác giả tự do. Ban tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đánh giá lực lượng tham gia đa dạng, từ nhà báo chuyên nghiệp đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang, sinh viên và tác giả không chuyên. Nhiều tác phẩm bám sát những vấn đề mới như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các tác giả vui mừng khi được vinh danh tại lễ trao giải báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Phong, một số tác phẩm có lập luận chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn, khai thác hiệu quả báo chí đa phương tiện. Tuy nhiên, công tác phát động, sơ tuyển chưa đồng đều; có nơi còn chú trọng số lượng. Một số bài viết thiếu chiều sâu, thiên về giới thiệu thành tích, chưa làm rõ nội dung nhận diện, phản bác quan điểm sai trái; giải pháp còn chung chung, thiếu minh chứng thực tế.

Hai giải Nhì thể loại tạp chí thuộc về Phạm Thị Vân và Nguyễn Huỳnh Đức. Giải Nhì báo viết được trao cho nhóm tác giả Trường Đại học An ninh nhân dân và Võ Ngọc Toản.

Trong nhóm phát thanh, truyền hình, video, hai tác phẩm nhận giải Nhì là “Kiên định niềm tin vững vàng trong kỷ nguyên số” của nhóm tác giả Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh; cùng loạt video “Có gì vui ở TP Hồ Chí Minh phiên bản sáp nhập” của tác giả Vũ Thị Trang, Sở Ngoại vụ thành phố.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, phát biểu về việc nâng cao chất lượng tác phẩm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mỗi tác phẩm đạt giải cần kết hợp lý luận và thực tiễn, trở thành nguồn tư liệu để cán bộ, đảng viên, nhân dân khai thác, vận dụng. Tác giả cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thành phố, xây dựng bản sắc và lan tỏa giá trị tích cực.

Ông Dương Anh Đức cũng đề nghị các đơn vị phát hiện, bồi dưỡng tác giả có năng lực, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, sinh viên, nhà báo và người có năng lực công nghệ tham gia. Các đơn vị tổ chức cần khuyến khích infographic, podcast, video ngắn và sản phẩm đa phương tiện phù hợp môi trường số.