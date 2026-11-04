TP. Hồ Chí Minh nâng chất lượng tiếp xúc cử tri, theo dõi kiến nghị đến cùng

Đổi mới phương thức, tăng cường tiếp xúc từ cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Theo đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, qua đợt tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND thành phố khóa XI, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 628 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực: hạ tầng, đô thị và chống ngập; đất đai, quy hoạch và tài chính đất đai; tổ chức bộ máy và chế độ chính sách; cải cách hành chính và chuyển đổi số; y tế, giáo dục, an sinh xã hội và môi trường.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các Tổ đại biểu HĐND thành phố ngày càng nền nếp. Đại diện UBND cấp xã và các sở, ngành đã trực tiếp trả lời, giải trình nhiều vấn đề dân sinh ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, vẫn còn những kiến nghị vượt thẩm quyền cấp xã, liên quan đến nhiều sở, ngành và cần thời gian phối hợp giải quyết. Có những vấn đề tồn tại kéo dài, dù cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục pháp lý nhưng người dân vẫn chưa thấy chuyển biến rõ rệt.

Đại biểu đề xuất tách riêng các kiến nghị tồn đọng, kéo dài để tập trung theo dõi, thay vì tổng hợp chung trong báo cáo sau mỗi đợt tiếp xúc. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, không nhất thiết bó hẹp trong hội trường theo hình thức truyền thống. Những cách làm linh hoạt, gần gũi sẽ tạo thuận lợi để người dân chia sẻ vấn đề thiết thực, chủ động đề xuất giải pháp và cùng đồng hành với chính quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị, đại biểu tăng cường đi thực tế tại cơ sở, tiếp tục theo dõi các kiến nghị đã chuyển đến sở, ngành. Những vụ việc có thể giải quyết trước kỳ tiếp xúc cần được chủ động xử lý sớm, có câu trả lời cụ thể và xác định tiến độ. Đồng thời, cần tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để các vấn đề thuộc từng lĩnh vực được trao đổi, xem xét sâu hơn.

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thị Thảo Nguyên cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng phối hợp nắm bắt tình hình địa bàn, đổi mới thực chất hoạt động tiếp xúc; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị và phát huy chuyên môn của đại biểu trong kết nối thực tiễn với hoạt động xây dựng chính sách, giám sát của thành phố.

Rõ trách nhiệm phối hợp, giải quyết kiến nghị

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh yêu cầu cần chuẩn bị kế hoạch và sắp xếp lịch tiếp xúc từ sớm, bảo đảm ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu tham dự. Các Tổ đại biểu phối hợp với MTTQ và địa phương rà soát, thống nhất lịch chính thức, hạn chế thay đổi, xáo trộn.

Về hình thức tổ chức, cần căn cứ đặc thù từng địa bàn để lựa chọn phương án phù hợp, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Với đơn vị bầu cử có ít xã, phường, có thể tổ chức tiếp xúc trực tiếp tại từng địa phương; với đơn vị có nhiều xã, phường, cần luân phiên địa điểm qua từng đợt. Các địa phương cũng cần chuẩn bị tốt hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu. Ảnh: Hoa Lê

Một yêu cầu quan trọng được Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh là phối hợp chặt chẽ trong tổng hợp, phân loại và chuyển kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các Tổ đại biểu và chính quyền cấp xã cần phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến cử tri, xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền cấp nào để chuyển đến đúng cấp đó.

Đặc biệt, UBND thành phố cần chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết kiến nghị đúng thời hạn, thẩm quyền. Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, cần phân công một cơ quan chủ trì, các cơ quan còn lại phối hợp, tránh tình trạng mỗi sở, ngành chỉ trả lời trong phạm vi quản lý riêng lẻ, khiến kiến nghị chưa được giải quyết thấu đáo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Thường trực HĐND thành phố cũng cần chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị theo từng địa bàn, lĩnh vực. Các Tổ đại biểu được cung cấp thông tin về cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả xử lý để thực hiện giám sát.

“Hoạt động tiếp xúc cử tri phải ngày càng thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân; quan trọng nhất là những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân phải được giải quyết thỏa đáng, kịp thời”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh.