TP. Hồ Chí Minh nâng chất kết nối cung - cầu, phát triển chuỗi xanh số

Kết nối cung - cầu ngày càng mở rộng

Sáng 8/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026 chính thức diễn ra.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự sự kiện.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành được triển khai từ năm 2012. Qua 15 năm tổ chức, chương trình từng bước khẳng định vai trò là hoạt động xúc tiến thương mại có tính liên kết vùng rõ nét, hỗ trợ các địa phương kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung nguồn cung phong phú, đa dạng cho thị trường Thành phố.

Theo Thứ trưởng, quy mô và phạm vi kết nối của chương trình ngày càng được mở rộng, với sự tham gia tích cực của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, đơn vị logistics, thương mại điện tử và nhiều chủ thể khác trong chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái.

Qua đó, chương trình tạo thêm cơ hội giao thương trực tiếp, đồng thời góp phần hình thành các mối liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ. Đây là cơ sở hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng tính chủ động của các bên trong chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, để duy trì sức lan tỏa của chương trình, cần khẳng định rõ vai trò chiến lược của TP. Hồ Chí Minh. Với quy mô thị trường trên 10 triệu dân và sức tiêu thụ năng động, thị trường Thành phố vừa đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, vừa tạo điều kiện để nông đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp chế biến của các địa phương tiếp cận thị trường lớn, từng bước tham gia chuỗi xuất khẩu toàn cầu.

Việc TP. Hồ Chí Minh chủ động mở rộng kết nối với các tỉnh, thành có ý nghĩa quan trọng trong hình thành mạng lưới cung ứng hàng hóa ổn định, nâng cao khả năng điều phối nguồn cung. Ở chiều ngược lại, nguồn nguyên liệu dồi dào, đạt chuẩn từ các địa phương là nền tảng để Thành phố giữ cân đối cung - cầu, bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm và bình ổn thị trường trước biến động.

Theo Thứ trưởng, đây cũng là nền tảng để các bên tiến tới xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài sau các hoạt động kết nối.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện.

Xanh hóa và số hóa chuỗi cung ứng

Chủ đề Chương trình Kết nối cung - cầu năm 2026 là “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá chủ đề này phù hợp với những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, đồng thời đưa ra 5 định hướng trọng tâm để chương trình chuyển mạnh từ kết nối giao thương sang hình thành các chuỗi liên kết thực chất.

Trước hết, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường. Hoạt động kết nối cung - cầu cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Các địa phương và doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt thông tin thị trường, từ đó điều chỉnh sản xuất, chất lượng, mẫu mã, quy cách đóng gói và sản lượng phù hợp. Kết nối chỉ thực sự hiệu quả khi nhu cầu của thị trường được chuyển tải đầy đủ tới khu vực sản xuất và năng lực cung ứng được phản hồi kịp thời tới hệ thống phân phối.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh trao thư khen cho Sở Công Thương các tỉnh, thành đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của "Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành".

Thứ hai là phát triển chuỗi cung ứng xanh trở thành lợi thế cạnh tranh mới. Thứ trưởng cho rằng, chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu đối với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và phân phối.

Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, sử dụng bao bì tự hủy sinh học, tuần hoàn phế phụ phẩm nông nghiệp và giảm dấu chân carbon trong chu trình vận chuyển.

Xây dựng chuỗi cung ứng xanh cần được coi là năng lực cạnh tranh cốt lõi để hàng Việt Nam tạo dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng trong nước và tự tin bước vào các thị trường xuất khẩu cao cấp.

Thứ ba, Thứ trưởng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thương mại điện tử trong kết nối thị trường.

Bên cạnh phương thức kết nối trực tiếp, doanh nghiệp cần chủ động khai thác các nền tảng số, thương mại điện tử, dữ liệu thị trường và các công cụ xúc tiến thương mại hiện đại để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, giảm chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả phân phối. Đây cũng là hướng đi cần thiết để tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng.

Nâng giá trị hàng Việt, liên kết dài hạn

Thứ tư, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Doanh nghiệp cần chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng; đồng thời tích cực tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa Tick xanh trách nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham quan khu kết nối cung - cầu tại sự kiện.

Việc tham gia chương trình góp phần tăng cường trách nhiệm của các chủ thể trong toàn chuỗi cung ứng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, an toàn, bền vững.

Thứ năm là tăng cường phối hợp giữa các địa phương và cơ quan xúc tiến thương mại. Theo Thứ trưởng, kết nối cung - cầu chỉ phát huy hiệu quả khi hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên, liên tục và có chiều sâu.

Bên cạnh các chương trình xúc tiến thương mại tập trung, các địa phương cần duy trì trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, nguồn cung, hệ thống phân phối và cơ hội hợp tác trong suốt cả năm. Cách làm này tạo nền tảng để các mối liên kết chuyển từ những cuộc gặp gỡ tại sự kiện sang các quan hệ hợp tác thực chất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị cùng sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống phân phối, Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026 sẽ tiếp tục tạo thêm cơ hội hợp tác thiết thực.

Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và xây dựng các chuỗi cung ứng ngày càng hiệu quả, ổn định, bền vững.

Bộ Công Thương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong phối hợp tổ chức, tham gia chương trình.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái mong muốn các kết nối được hình thành tại chương trình năm nay tiếp tục được duy trì, cụ thể hóa thành những thỏa thuận hợp tác và các kênh phân phối ổn định trong thời gian tới. Đây là bước quan trọng để hoạt động kết nối cung - cầu tạo ra giá trị lâu dài, gắn sản xuất với thị trường và nâng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.