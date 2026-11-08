TP Hồ Chí Minh: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho tuổi trẻ

Ngày hội do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Xây dựng Thành phố tổ chức, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11). Ngày hội gồm chuỗi hoạt động ý nghĩa giúp tuổi trẻ thành phố nâng cao nhận thức về pháp luật giao thông như: Mô hình “Thành phố giao thông thu nhỏ” tái hiện những tình huống thường gặp trong đời sống với hệ thống biển báo, tín hiệu đèn, vạch kẻ đường và các giao lộ mô phỏng; các trạm “Nhìn 3 giây - Chọn đúng”, “Thử thách biển báo”, “Vạch kẻ đường thông minh”, “Giao lộ thông minh” giúp người chơi nhận diện hành vi vi phạm, hiểu hệ thống biển báo và lựa chọn cách xử lý phù hợp trong từng tình huống.

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh tuyên truyền về pháp luật giao thông.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh còn giới thiệu ứng dụng VNeTraffic, cung cấp thông tin về việc ứng dụng công nghệ trong tham gia giao thông cho người tham gia ngày hội.

Tại chương trình, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh ký kết phối hợp với đơn vị đồng hành, hướng đến lan tỏa thông điệp giao thông xanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường. Theo đó, các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện mô hình công viên an toàn giao thông tại công viên Gia Định. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền pháp luật sẽ được tổ chức lưu động tại trường học, cơ sở đoàn, khu dân cư, khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân và những địa bàn tập trung đông thanh thiếu nhi.

Các đơn vị ký kết thúc đẩy hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: Với những hoạt động trực quan, trải nghiệm, thực hành và tương tác, ngày hội giúp người tham gia nâng cao ý thức tự giác và hình thành văn hóa chấp hành pháp luật giao thông. Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu trong chấp hành pháp luật về giao thông, tích cực vận động gia đình, bạn bè và người dân cùng thực hiện. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho thanh thiếu nhi sẽ tiếp tục đổi mới, chú trọng tính thiết thực, có chiều sâu.