Chiều 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực tiếp là Phòng Cảnh vệ miền Nam, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức báo cáo thực binh diễn tập phương án tác chiến bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động trên địa bàn thành phố năm 2026.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễn tập phương án tác chiến tại TP. Hồ Chí Minh

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Tham dự có đại diện Cục Quản trị khu vực miền Nam - Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội miền Nam, Văn phòng Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng Bộ Công an phía Nam, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố cùng gần 300 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực tiếp là Phòng Cảnh vệ miền Nam, Công an TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố cùng các đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, tổ chức luyện tập nghiêm túc, hiệu quả.

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, cuộc diễn tập là dịp để cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ toàn diện, đặc biệt là kỹ năng tác chiến, xử lý tình huống đột xuất trong công tác cảnh vệ, từ nghiệp vụ bảo vệ tiếp cận, bảo vệ sự kiện, hội nghị đến công tác kỹ thuật và lái xe nghiệp vụ.

Tình huống bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển về nơi an toàn trước sự tấn công của bọn khủng bố

Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.

Mở đầu chương trình là phần diễu duyệt lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP. Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh thành phố.

Những phương tiện chuyên dụng được giới thiệu tại cuộc diễn tập phục vụ công tác bảo vệ sự kiện, địa điểm tổ chức sự kiện, bảo đảm an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ diễn tập phương án tác chiến tại TP. Hồ Chí Minh

Trong phần thực binh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã phối hợp xử lý chuỗi tình huống giả định liên quan đến nguy cơ mất an ninh, an toàn tại khu vực bảo vệ, phòng, chống khủng bố, xử lý thiết bị bay không người lái, bảo vệ đối tượng cảnh vệ và phòng cháy, chữa cháy.

Các tình huống được xây dựng sát với thực tiễn công tác, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và khả năng phối hợp xử lý những tình huống phát sinh.

Cuộc diễn tập có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng cảnh vệ, công an, quân đội và các cơ quan chức năng tại địa phương.

Đây cũng là cơ sở để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong tình hình mới.