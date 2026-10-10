TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả truyền thông, thúc đẩy thực thi chính sách

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh truyền thông chính sách về môi trường, lao động, việc làm, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn ưu đãi, nâng cao hiệu quả thực thi từ cơ sở

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, hoạt động tuyên truyền cần thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp từng nhóm đối tượng. Thông tin không chỉ giúp người dân nắm bắt chủ trương, chính sách mà còn khuyến khích sự tham gia, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai.

Một trong những nhiệm vụ được chú trọng là công tác chống ngập. Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết cơ bản những vị trí ngập đô thị do mưa, tập trung nguồn lực cho công trình trọng điểm, khắc phục tình trạng dự án kéo dài gây lãng phí.

Quá trình thực hiện được yêu cầu tuân thủ phương châm “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố đẩy mạnh vận động người dân không xả rác xuống đường, kênh rạch; bảo vệ hệ thống thoát nước, không tự ý lấp bít miệng thu nước mưa, hố ga. Việc tuyên truyền cũng gắn với nâng cao nhận thức về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi lấn chiếm, xâm phạm hệ thống thoát nước hoặc gây tắc nghẽn dòng chảy.

Trong lĩnh vực lao động, thành phố chú trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, nhất là tại khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước, địa bàn tập trung đông công nhân.

Hoạt động phổ biến pháp luật được định hướng giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, vai trò của tổ chức công đoàn; đồng thời khuyến khích đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc. Qua đó, góp phần phòng ngừa tranh chấp, duy trì môi trường sản xuất ổn định, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

Đối với chính sách cho vay giải quyết việc làm, yêu cầu đặt ra là thông tin phải rõ ràng về đối tượng thụ hưởng, điều kiện, thủ tục tiếp cận vốn. Người lao động, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hướng dẫn liên hệ đúng cơ quan chức năng, Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức nhận ủy thác để được hỗ trợ.

Công tác truyền thông cũng được định hướng gắn với tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động. Đây là cơ sở giúp người dân không chỉ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi mà còn có thêm cơ hội phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định thu nhập.

Trong lĩnh vực phổ biến pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đề nghị tăng cường giới thiệu Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phát triển đô thị”, diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026.

Thông qua cuộc thi, những điểm mới, chính sách trọng tâm của Luật Phát triển đô thị được phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển đô thị bền vững. Hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số được khuyến khích sử dụng để đưa nội dung tìm hiểu pháp luật đến khu phố, cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, cơ quan báo chí cùng chính quyền xã, phường, đặc khu cần lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng, bảo đảm thông tin thường xuyên, chính xác, dễ tiếp cận. Đồng thời, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để cơ quan chức năng hướng dẫn, giải quyết.

Từ chống ngập, quan hệ lao động đến hỗ trợ vốn tạo việc làm, yêu cầu xuyên suốt là đưa thông tin chính sách đến đúng đối tượng, gắn tuyên truyền với nhu cầu thực tế. Qua đó, phát huy trách nhiệm cộng đồng, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển TP. Hồ Chí Minh.