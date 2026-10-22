TP. Hồ Chí Minh: Năm 2030, tối thiểu 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030, tối thiểu 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

Theo đó, tại Kế hoạch số 570/KH-UBND, TP. Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu đến hết năm 2030, phấn đấu tối thiểu 80% trường mầm non và trường phổ thông công lập trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, ít nhất 30% số trường phải đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Xét theo từng cấp học cụ thể, tổng tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia cần đạt vào năm 2030 đối với bậc Mầm non là 80%; đối với các bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đồng loạt ở mức 82%.

Để hoàn thành lộ trình này, thành phố yêu cầu 100% cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán phải được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ tự đánh giá, quản trị dữ liệu chất lượng trước tháng 12/2026. Hằng năm, 100% các cơ sở giáo dục bao gồm cả hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành việc tự đánh giá trên hệ thống dữ liệu điện tử và phê duyệt báo cáo trước ngày 15 tháng 6.

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị ưu tiên khai thác và ứng dụng dữ liệu điện tử, tận dụng tối đa các minh chứng sẵn có trên cơ sở dữ liệu ngành. Thành phố nhấn mạnh: Tuyệt đối không yêu cầu cơ sở giáo dục (CSGD) nộp bản giấy hoặc tạo lập lại hồ sơ đã có trên hệ thống; các trường sẽ thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ trên môi trường số, mã hóa minh chứng và gắn liên kết điện tử (hyperlink).

Về mặt chuyên môn, các CSGD phải thành lập Hội đồng tự đánh giá từ 5 thành viên trở lên (số lẻ) do người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định. Việc tự đánh giá sẽ dựa trên bộ 4 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí theo Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), trong đó chú trọng đáp ứng tuyệt đối 8 tiêu chí bắt buộc.

Trường Tiểu học Hồ Thị Tư trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú được xây dựng mới đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong năm nay. Ảnh: Quang Phương

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương ưu tiên bố trí quỹ đất, ngân sách đầu tư công để nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học, công trình vệ sinh, nước sạch và an toàn trường học; xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn trình độ đào tạo, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu bộ môn.

Đối với công tác thẩm định, Hội đồng thẩm định cấp sở sẽ nghiên cứu hồ sơ điện tử liên tiếp trong 3 năm và ưu tiên xét theo nguyên tắc tập thể, chỉ tổ chức xác minh thực tế khi thực sự cần thiết. Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia có giá trị trong 5 năm và sẽ được cấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thông qua biên bản thẩm định. Sau ít nhất 2 năm đạt Mức độ 1, các trường có cải tiến vượt trội sẽ được xem xét nâng lên Mức độ 2.

TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc duy trì chất lượng giáo dục tại các trường đã đạt chuẩn. Đồng thời, thực hiện quy trình cảnh báo, khắc phục và ban hành Quyết định thu hồi Quyết định/Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường vi phạm pháp luật bị đình chỉ hoạt động, không khắc phục các tiêu chí bị sụt giảm hoặc gian lận minh chứng dữ liệu.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở GD-ĐT làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu toàn diện. Các CSGD chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, số liệu, báo cáo tự đánh giá và hệ thống minh chứng cung cấp.