TP Hồ Chí Minh muốn hợp tác cùng các đối tác Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, và mong muốn cùng các đối tác Hoa Kỳ hợp tác về giống cây trồng, công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ tôn vinh quan hệ hợp tác về nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tối 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Melisa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu trong đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có hơn 30 doanh nghiệp nông nghiệp Hoa Kỳ, các quan chức phụ trách nông nghiệp, thương mại của một số bang của Hoa Kỳ, cùng dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố chúc mừng và tôn vinh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng quan hệ đối tác nông nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ được vun đắp qua nhiều năm, không chỉ bằng thương mại mà còn bằng hợp tác kỹ thuật và sự tin cậy lẫn nhau.

Nhiều năm qua, hai bên đã cùng nhau đào tạo chuyên gia, hợp tác kiểm dịch để mở cửa thị trường cho nông sản của nhau và triển khai các chương trình nâng cao an toàn thực phẩm. Qua đó, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác nông nghiệp ngày càng mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước.

Chia sẻ phương hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại lớn và là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Việt Nam. Với lợi thế về cảng biển, logistics và mạng lưới bán lẻ, Thành phố có điều kiện trở thành đầu mối tiếp nhận, chế biến và phân phối nông sản, thực phẩm cho khu vực phía Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng thương mại, đầu tư, và sẵn sàng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong kết nối doanh nghiệp hai bên; đồng thời mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục tạo thuận lợi để nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, để thương mại nông nghiệp giữa hai nước phát triển cân bằng và cùng có lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Stephen Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết Phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp Hoa Kỳ đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 9-12/11) là phái đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đi ra nước ngoài.

Trong thời gian làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, phái đoàn nông nghiệp Hoa Kỳ đã nhận thấy người dân Việt Nam rất yêu thích những sản phẩm nông nghiệp từ Hoa Kỳ, vì độ dinh dưỡng, chất lượng và an toàn cho các gia đình.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt và hai bên cùng có lợi. Ví dụ, Hoa Kỳ bán bông sang Việt Nam và Việt Nam xuất khẩu quần áo sang Hoa Kỳ; Hoa Kỳ bán gỗ cứng và gỗ mềm sang Việt Nam và Việt Nam bán các sản phẩm nội thất sang Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững với các hiệp hội để từ đó Hoa Kỳ có thể bán thêm nhiều nguyên liệu sang Việt Nam và bên phía Việt Nam có thể hưởng lợi bằng cách là bán những sản phẩm đó sang Hoa Kỳ.

Theo ông Stephen Vaden, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. Đối với ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ, Việt Nam không chỉ là một thị trường phát triển nhanh nhất mà là còn thị trường mà rất được ưa chuộng. Mối quan hệ hợp tác trong nông nghiệp hai nước có thể đem lại lợi ích cho những hộ nông dân của Hoa Kỳ, cho các công ty của Việt Nam cũng như cho người tiêu dùng của cả hai nước./.