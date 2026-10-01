TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn kèm sấm sét, nhiều tuyến đường bị ngập

Người dân TP Hồ Chí Minh di chuyển trong cơn mưa lớn tối 30/9. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại khu vực Gò Vấp cũ, chợ Tân Sơn Nhất, đường Phan Văn Trị, Hồng Hà… nhiều đoạn chìm trong nước; một số khu vực khác như đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây cũng xảy ra ngập. Đến khoảng 19 giờ, nước tại nhiều nơi bắt đầu rút dần, song một số tuyến vẫn còn ngập kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, khoảng 17 giờ 30 phút, mưa lớn trút xuống khu vực chợ Tân Sơn Nhất (phường Hạnh Thông), khiến nước dâng nhanh, có thời điểm khoảng 70cm, ảnh hưởng hoạt động mua bán và việc đi lại. Anh Trần Văn Ngọc, tiểu thương bán thịt tại chợ, cho biết nước lên nhanh nhưng sau đó rút dần. Đến hơn 19 giờ, một số hẻm quanh chợ vẫn còn nước nhưng mức độ không đáng kể.

Trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, nhiều đoạn bị ngập, khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Đường Phan Huy Ích cũng còn nước nhưng mức ngập thấp hơn so với cùng thời điểm ngày 30/9. Tại các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh), nước tràn vào một số hẻm, gây trở ngại cho người dân và phương tiện qua lại.

Tại đường Hồng Hà, phường Hạnh Thông, đoạn gần Công viên Gia Định, đến gần 20 giờ vẫn còn một đoạn ngập kéo dài về phía nút giao Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn. Các phương tiện phải giảm tốc độ, nối đuôi nhau qua khu vực này. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây cũng xuất hiện ngập cục bộ.

Mưa lớn đúng thời điểm tan tầm khiến giao thông trên nhiều tuyến bị ảnh hưởng. Tại Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị và các tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tăng cao, nhiều đoạn ùn ứ, giao thông chậm do mặt đường còn nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 đến 5/10, TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 2 và 3/10, nhiệt độ cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến 32-34 độ C; trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Từ khoảng ngày 5-6/10, mưa có khả năng gia tăng.

Cùng với mưa, triều cường tiếp tục ở mức cao trong những ngày đầu tháng 10, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực thấp trũng, nhất là khi xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn. Thực tế, mưa lớn liên tiếp trong hai ngày 30/9 và 1/10 cho thấy nguy cơ ngập cục bộ vẫn còn tại nhiều tuyến đường, đặc biệt trong thời điểm triều dâng. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế qua lại khu vực ngập sâu và đề phòng dông, sét, gió giật mạnh.