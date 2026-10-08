TP Hồ Chí Minh: Mưa dông có thể gây ngập tại những khu vực thoát nước kém

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ Bắc đang hoạt động mạnh dần, ảnh hưởng đến thời tiết TP Hồ Chí Minh trong những ngày tới.

Ngày 8/10, nhiệt độ cao nhất tại các điểm dự báo trên địa bàn Thành phố dao động từ 32 - 34 độ C. Lượng mưa dự báo ban ngày từ 15 - 40 mm. Trong đó, các điểm Thủ Đức, Bến Cát và Bình Dương có lượng mưa khoảng 40 mm; Thủ Dầu Một có lượng mưa khoảng 35 mm.

Trong đêm 8/10, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 - 26 độ C. Các điểm dự báo có lượng mưa từ 5 - 17 mm, với xác suất mưa từ 61 - 81%. Hai điểm Dĩ An và Thuận An có xác suất mưa cao nhất, cùng ở mức 81%.

Sang ngày 9/10, nhiệt độ cao nhất tại các điểm dự báo giảm còn 29 - 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Xác suất mưa dao động từ 62 - 77%. Các điểm Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh và Thủ Đức có nhiệt độ từ 25 - 32 độ C; Vũng Tàu và Bà Rịa có nhiệt độ từ 26 - 30 độ C.

Ngày 10/10, nhiệt độ cao nhất tiếp tục giảm, dao động từ 28 - 31 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Xác suất mưa tại các điểm dự báo ở mức 60 - 70%. Gió Tây Nam duy trì cấp 2 - 3 trong cả hai ngày 9 và 10/10.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại những nơi thoát nước kém, đồng thời làm tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở ở khu vực ven sông và vùng trũng thấp.

Trên vùng biển TP Hồ Chí Minh, mưa rào và dông rải rác xuất hiện từ ngày 8/10 đến ngày 10/10. Trong mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8 có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Người dân hoạt động trên biển cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.