TP Hồ Chí Minh mong người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515), Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra ngày 14/10.

Tại buổi Tổng duyệt chương trình tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 12/10, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515, cho biết ông mong muốn người dân trên các tuyến đường đoàn xe đi qua sẽ cầm nhành hoa trắng để tiễn các anh hùng liệt sĩ.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt chương trình sáng 12/10 tại Công viên Lê Thị Riêng.

“Cũng giống như khi chúng ta tiễn người thân mà mình kính yêu đã khuất. Thành phố mong cuộc tiễn đưa các liệt sĩ diễn ra trang trọng, ấm áp, thể hiện tình cảm của người dân TP Hồ Chí Minh nghĩa tình”, ông Cường cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn bạc về ý tưởng này trong quá trình xây dựng kế hoạch. Không gian Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố không quá lớn để đông đảo người dân cùng đến thắp hương, tiễn đưa, vì vậy Thành phố mong người dân dành thời gian, bày tỏ lòng tri ân khi đoàn xe đi qua.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố sáng 12/10.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tính đến nay, công tác tìm kiếm hiện mới ở giai đoạn một. Sau Lễ truy điệu, Thành phố tiếp tục tìm kiếm tại công viên và các địa điểm khác. Thành phố đã khảo sát, thu thập tư liệu tại Đài liệt sĩ Gò Vấp, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và đang tiếp tục xử lý nguồn thông tin tại các địa điểm ở Bình Chánh.

Đoàn xe dự kiến đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nghĩa trang theo lộ trình dài khoảng 26 km.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, lúc 7 giờ 30 phút, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ viếng và lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ, gồm các nghi thức viếng hài cốt liệt sĩ, đọc lời điếu và mặc niệm.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ di chuyển theo bốn đợt. Đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút; ba đợt tiếp theo sẽ hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14/10.

Hành trình dự kiến dài khoảng 26 km. Đoàn xe xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đi qua đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Điện Biên Phủ. Đoàn xe sau đó qua cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội để đến nghĩa trang.

Theo sơ đồ lộ trình, đoàn xe dự kiến di chuyển với tốc độ 20 - 25 km/giờ, giữ khoảng cách giữa các xe khoảng 20m. Thời gian xuất phát và việc lưu thông sẽ thực hiện theo điều hành của ban tổ chức cùng lực lượng chức năng. Lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Tổng cộng 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 13/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ban tổ chức đề nghị người dân theo dõi, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian đoàn xe di chuyển.