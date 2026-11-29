Cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son) bắc qua sông Sài Gòn, kết nối khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh minh họa)

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, 4 lô đất cần xác định giá gồm: lô 6-2, lô 6-5, lô 6-6 và lô 6-7.

Việc tư vấn giá đất nhằm xác định nghĩa vụ tài chính đối với 4 lô đất nêu trên cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Quang Minh để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son).

Thông tin chào giá dịch vụ tư vấn giá đất cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh.

Đây là bước triển khai công tác tư vấn xác định giá đất phục vụ việc xác định nghĩa vụ tài chính để thanh toán hợp đồng BT có liên quan, chưa đề cập đến kết quả xác định giá đất đối với 4 lô đất này.