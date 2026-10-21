Theo Báo cáo một số tính năng mới trên VNeID của Công an TP. Hồ Chí Minh, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID hiện tích hợp 42 nhóm thủ tục, tính năng thuộc nhiều lĩnh vực như dịch vụ công, giấy tờ cá nhân, thanh toán điện tử và tương tác với cơ quan nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh Mở rộng tiện ích VNeID, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Được triển khai từ năm 2022, gắn với mục tiêu của Đề án 06 của Chính phủ, VNeID từng bước phát triển từ ứng dụng định danh, xác thực thông tin cá nhân thành nền tảng cung cấp nhiều tiện ích thiết yếu, góp phần đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến cư trú, căn cước, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký phương tiện, hộ chiếu và dịch vụ công liên thông. Việc kết nối thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, cấp căn cước, bảo hiểm y tế hoặc đăng ký khai tử, giải quyết chế độ tử tuất góp phần hạn chế kê khai lặp lại, giảm thời gian đi lại.

VNeID cũng tích hợp nhiều thông tin quan trọng như căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, văn bằng, chứng chỉ và dữ liệu cá nhân khác. Qua đó, người dân có thể chủ động quản lý, tra cứu thông tin, sử dụng giấy tờ điện tử trong những trường hợp được pháp luật cho phép.

Đáng chú ý, các phiên bản cập nhật gần đây tiếp tục bổ sung 12 tính năng, tiện ích phục vụ trực tiếp đời sống. Trong đó, tiện ích “Kết nối thân nhân liệt sĩ” hỗ trợ tra cứu thông tin, xác minh quan hệ thân nhân, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, VNeID cho phép tích hợp tài khoản thanh toán, đăng ký tài khoản nhận lương hưu, trợ cấp và những khoản chi trả theo quy định. Việc kết nối tài khoản ngân hàng, ví điện tử còn tạo thuận lợi khi thanh toán dịch vụ công, giảm phụ thuộc vào giao dịch trực tiếp.

Trong lĩnh vực giao thông, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối dịch vụ xe buýt và metro trên VNeID, hỗ trợ định danh hành khách, mua vé, sử dụng vé điện tử, hướng tới hệ thống giao thông công cộng liên thông.

Theo Công an thành phố, TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên hoàn thiện việc tích hợp giao thông công cộng xe buýt - metro trên ứng dụng VNeID. Tiện ích này góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách, tạo thuận lợi trong sử dụng phương tiện công cộng, thúc đẩy chuyển đổi số giao thông đô thị.

Bên cạnh đó, sổ sức khỏe điện tử hỗ trợ quản lý thông tin khám, chữa bệnh; các tiện ích giáo dục cho phép tích hợp học bạ, văn bằng, chứng chỉ. Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng kiểm phương tiện, giấy khai sinh và chữ ký số cá nhân cũng được bổ sung nhằm mở rộng khả năng thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử.

Ứng dụng còn tăng cường tương tác giữa người dân với chính quyền thông qua đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về hành vi lừa đảo trực tuyến và tin giả.

Để khai thác hiệu quả các tiện ích, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin trên VNeID, bảo đảm dữ liệu cá nhân “đúng, đủ, sạch, sống”. Khi phát hiện sai sót, cần liên hệ công an cấp xã để được hướng dẫn điều chỉnh.

Người chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được khuyến nghị sớm đăng ký, kích hoạt. Đối với tài khoản đã kích hoạt, người dân nên tích hợp năm loại thông tin cơ bản gồm giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại và sổ sức khỏe điện tử.

Theo Công an thành phố, việc tích hợp thông tin còn gắn với chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027, đối với những trường hợp đáp ứng điều kiện quy định.

Việc tiếp tục mở rộng tiện ích VNeID được kỳ vọng góp phần giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy kết nối dữ liệu và xây dựng nền hành chính số lấy người dân làm trung tâm phục vụ.