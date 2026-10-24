TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 600m³ đất

Ngày 23/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây là 822, trong đó có 329 bộ hài cốt kèm di vật.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 23/10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 600m³ đất. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 23/10 các lực lượng đã quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Từ ngày 23/6 đến nay, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Bước sang đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 23/10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, phát hiện thêm 91 hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 22 bộ kèm di vật.

Tính chung cả hai đợt, đến hết ngày 23/10, các lực lượng đã quy tập được 822 hài cốt liệt sĩ, gồm 789 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B; tổng số bộ hài cốt có di vật kèm theo là 329.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 thực hiện từng thao tác, bảo đảm sự cẩn trọng trong quá trình xử lý hài cốt liệt sĩ

Song song với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, công tác xử lý hài cốt được thực hiện cẩn trọng nhằm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Hằng ngày, từ 6h30, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xử lý hài cốt.

Sau khi đưa lên khỏi hố chôn, hài cốt được chuyển đến khu vực chuyên môn để làm sạch, phân loại và lấy mẫu sinh phẩm từ xương hoặc răng phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Các công đoạn được tiến hành tỉ mỉ, bảo đảm sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại Khu B không chỉ góp phần nâng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy mà còn tạo cơ sở cho công tác giám định, xác định danh tính, từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.