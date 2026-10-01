TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng nguồn cung, tạo nền tảng bảo đảm an ninh năng lượng

Mở rộng nguồn cung, củng cố an ninh năng lượng

TP. Hồ Chí Minh đang tập trung mở rộng nguồn cung, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực quản trị năng lượng.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đang tập trung mở rộng nguồn cung, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực quản trị năng lượng.

Dự kiến năm 2026, công suất phụ tải điện cực đại của thành phố đạt 9.670MW, tổng sản lượng điện tiêu thụ khoảng 60 tỷ kWh. Hệ thống hiện có 30 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 17.250MVA và 162 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 18.673MVA, cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và các ngành sản xuất mới, thành phố cần chủ động chuẩn bị thêm nguồn điện và hạ tầng truyền tải cho nhu cầu tăng trưởng dài hạn.

Một hướng quan trọng là phát triển các nguồn điện khí LNG. Thành phố đang thúc đẩy các dự án Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 công suất 1.200MW, giai đoạn 2 công suất 1.500MW và Nhà máy điện LNG Long Sơn công suất 1.500MW; đồng thời phát triển điện rác, điện mặt trời mái nhà và các nguồn năng lượng tái tạo.

Việc bổ sung nguồn điện được đặt trong yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng khí, kho chứa, tuyến ống LNG, truyền tải và đấu nối. Thành phố đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và cấp nhiên liệu cho các dự án năng lượng.

Cùng với điện, hệ thống xăng dầu tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với sản xuất, vận tải và logistics. Đến hết tháng 8/2026, thành phố có 1.191 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 12 doanh nghiệp đầu mối, 65 thương nhân phân phối và 425 đại lý bán lẻ. Tổng sức chứa hệ thống kho khoảng 1,877 triệu m³; lượng tiêu thụ bình quân khoảng 13.000m³/ngày.

Quy mô tiêu thụ lớn đòi hỏi khả năng bảo đảm nguồn hàng phải gắn với dự trữ và hệ thống phân phối. An ninh năng lượng vì vậy cần được bảo đảm trên toàn chuỗi từ nguồn cung, hạ tầng, dự trữ đến phân phối và sử dụng.

Hiện đại hóa hạ tầng, phát triển hệ sinh thái năng lượng

TP. Hồ Chí Minh đang hiện đại hóa hệ thống điện theo hướng số hóa và vận hành thông minh

Song song với mở rộng nguồn cung, TP. Hồ Chí Minh đang hiện đại hóa hệ thống điện theo hướng số hóa và vận hành thông minh.

Các thiết bị tại trạm biến áp từ 110kV trở lên đã được triển khai giám sát, điều khiển từ xa; các trạm từng bước chuyển sang vận hành không người trực. Lưới điện trung thế được tăng cường khả năng giám sát, điều khiển từ xa, trong khi công tơ điện tử có chức năng đo đếm từ xa đã đạt tỷ lệ 100%.

Hạ tầng số tạo điều kiện nâng cao khả năng giám sát, dự báo phụ tải và điều phối hệ thống, đồng thời hỗ trợ tích hợp các nguồn điện phân tán và năng lượng tái tạo khi cơ cấu nguồn điện ngày càng đa dạng.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu Đề án xây dựng và hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tích hợp khí, điện, lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo. Định hướng này mở rộng cách tiếp cận từ bảo đảm nguồn cung sang hình thành hệ sinh thái năng lượng gắn với hạ tầng dùng chung, công nghiệp chế tạo, dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo.

Thành phố cũng thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và nghiên cứu các cơ chế phù hợp để huy động thêm nguồn lực xã hội cho chuyển dịch năng lượng.

Quá trình này gắn với yêu cầu giảm phát thải. Hiện thành phố có 501 cơ sở thuộc danh mục phải kiểm kê khí nhà kính, trong đó 466 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương. Việc kiểm kê, quản lý phát thải và tham gia thị trường carbon tạo cơ sở thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm cường độ phát thải.

Để các định hướng trên chuyển thành năng lực thực tế, thành phố tiếp tục đặt yêu cầu huy động nguồn lực cho các dự án nguồn và lưới điện, hạ tầng LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ điện và hệ thống quản lý năng lượng thông minh. Thu hút công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế về LNG, điện gió ngoài khơi, lưới điện thông minh, công nghệ lưu trữ cũng là những hướng cần được thúc đẩy.

Thực hiện Nghị quyết 70 tại TP. Hồ Chí Minh vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu bảo đảm đủ năng lượng trước mắt, mà hướng tới xây dựng hệ thống có khả năng dự phòng, thích ứng và đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Từ mở rộng nguồn điện, phát triển LNG và năng lượng tái tạo đến hiện đại hóa lưới điện, trọng tâm là hình thành đồng bộ nguồn cung - hạ tầng - năng lực quản trị, qua đó củng cố an ninh năng lượng và tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh, chuyển đổi công nghệ của TP. Hồ Chí Minh.