TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Không chỉ tập trung vào các chương trình biểu diễn, triển lãm, kế hoạch còn hướng đến đưa hoạt động văn hóa đến nhiều không gian công cộng, trường học, khu dân cư và địa bàn cơ sở, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia trực tiếp vào đời sống văn hóa Thành phố.

Không gian Đường sách TP Hồ Chí Minh, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc.

Đường đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những địa điểm trọng tâm của chuỗi hoạt động với Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Khai mạc lúc 19 giờ ngày 22/11, ngày hội tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ, thể dục thể thao và trải nghiệm, giới thiệu bản sắc văn hóa TP Hồ Chí Minh.

Từ ngày 22 đến 24/11, khu vực này còn bố trí các không gian giới thiệu những lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số. Công chúng có thể tìm hiểu quy trình sáng tạo sản phẩm, quan sát nghệ nhân thực hành kỹ thuật chế tác và trải nghiệm làm sản phẩm thủ công.

Việc kết hợp trưng bày với trải nghiệm thực tế tạo điều kiện để người tham dự tiếp cận văn hóa từ nhiều góc độ, không chỉ qua việc quan sát mà còn bằng tương tác trực tiếp. Các ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ số cũng được đưa vào hoạt động giới thiệu di sản, sản phẩm văn hóa và điểm đến du lịch.

Một tiết mục trình diễn 3D mapping trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.

Từ ngày 21 đến 24/11, chương trình trình diễn 3D mapping dự kiến diễn ra tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh và Khách sạn Rex. Công nghệ trình chiếu kết hợp âm thanh, ánh sáng sẽ thể hiện những hình ảnh văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Việt Nam và Thành phố.

Trong khi đó, tối 23/11, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn, bổ sung một điểm hẹn âm nhạc trong không gian công cộng.

Các hoạt động nhiếp ảnh và mỹ thuật cũng góp phần mở rộng diện mạo văn hóa của Thành phố trong dịp này. Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám, Đường sách TP Hồ Chí Minh, đường Đồng Khởi và một số địa điểm khác với các hoạt động triển lãm, thi ảnh, tọa đàm, workshop và trại sáng tác dành cho nhiếp ảnh gia trong nước, quốc tế.

Từ ngày 20 đến 24/11, triển lãm mỹ thuật “TP Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” cũng được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và khu vực ngoài trời Công viên Lam Sơn. Các tác phẩm hội họa, điêu khắc, sắp đặt, video art và nghệ thuật thị giác đương đại sẽ giới thiệu những góc nhìn về bản sắc, sự phát triển và tinh thần sáng tạo của Thành phố.

Song song với các hoạt động tại khu vực trung tâm, Ngày Văn hóa Việt Nam còn đặt trọng tâm vào hệ thống thiết chế văn hóa và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Nhà hát, bảo tàng, trường học, khu dân cư, khu công nghiệp và các địa điểm công cộng sẽ trở thành nơi tổ chức những hoạt động hưởng ứng.

Các đơn vị nghệ thuật dự kiến tăng cường biểu diễn cải lương, hát bội, kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch và ca múa nhạc dân tộc. Liên hoan nghệ thuật truyền thống với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam” cũng giới thiệu các loại hình nghệ thuật đặc trưng của nhiều vùng miền và cộng đồng dân tộc.

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ âm nhạc truyền thống tại Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh.

Tại các bảo tàng, hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu và giáo dục di sản hướng đến nhiều nhóm công chúng, trong đó có học sinh, sinh viên và du khách. Thành phố đồng thời vận động các bảo tàng, nhà hát, rạp xiếc, rạp chiếu phim và cơ sở dịch vụ văn hóa miễn hoặc giảm giá vé, áp dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách từ ngày 18 đến 24/11.

Tại đặc khu Côn Đảo, Hội sách Huyền thoại Côn Đảo dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22/11. Bên cạnh trưng bày sách, tư liệu và hình ảnh, chương trình có tọa đàm “Thư viện người - Human Library”, giao lưu cùng các cựu tù chính trị, số hóa tư liệu và xây dựng thư viện số. Các hoạt động kết nối văn hóa đọc với việc lưu giữ ký ức lịch sử, góp phần đưa những câu chuyện về quá khứ đến gần hơn với công chúng.

Đời sống văn hóa cộng đồng còn được bổ sung bằng các hoạt động biểu diễn võ thuật cổ truyền, lân sư rồng, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc và đua thuyền rồng. Tại khu dân cư, trường học và doanh nghiệp, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được kết hợp với giao lưu văn hóa, văn nghệ, chăm lo an sinh xã hội và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Hoạt động trình diễn thời trang áo bà ba tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Việc bố trí hoạt động ở nhiều không gian, kết hợp nghệ thuật truyền thống với phương thức thể hiện hiện đại, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận văn hóa ngay trong đời sống thường nhật. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thiết chế văn hóa, hoạt động sáng tạo và cộng đồng, thay vì giới hạn việc thưởng thức nghệ thuật trong những địa điểm biểu diễn chuyên biệt.