TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian tăng trưởng từ hội nhập quốc tế

UBND TP Hồ Chí Minh vừa báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Theo đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế của thành phố.

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, kết nối thị trường

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chương trình hành động về đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương.

Trọng tâm được thành phố xác định là đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại - đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với thị trường quốc tế.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 5/9/2026, với khoảng 600 doanh nghiệp Việt Nam, gần 580 kênh phân phối, nhà thu mua quốc tế và khoảng 3.000 cuộc kết nối B2B.

Cùng với xúc tiến thương mại, thành phố thúc đẩy vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; triển khai DDCI năm 2026; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Pháp và EU; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thương mại - logistics và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược tại Khu Công nghệ cao.

Năm 2026, TP Hồ Chí Minh bố trí khoảng 12.705 tỷ đồng, tương đương 4,16% tổng chi ngân sách, cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngày 26/8/2026, thành phố tổ chức Hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược tại Khu Công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, thiết kế bán dẫn, công nghệ số và nghiên cứu - phát triển.

Thành phố đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh, dữ liệu, môi trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối với các đối tác, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Chuyển quan hệ đối ngoại thành hợp tác cụ thể

Trong kỳ báo cáo, TP Hồ Chí Minh đón tiếp và làm việc với 26 đoàn lãnh đạo, đại diện cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế. Thành phố hiện duy trì các thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 88 địa phương và 18 tổ chức nước ngoài.

Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/9 tại phường Vũng Tàu, với sự tham dự của 35 đoàn lãnh đạo các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế. Nội dung tập trung vào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển, cảng biển - logistics, thương mại - đầu tư và tăng trưởng xanh.

Theo định hướng của thành phố, các hoạt động đối ngoại sẽ được gắn chặt hơn với việc hình thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể, nhất là trong những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng và mở rộng không gian tăng trưởng.

Trong lĩnh vực du lịch, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu của TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 259.696 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ; thành phố đón khoảng 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5%.

Đối thoại Hữu nghị 2026 tập trung thảo luận về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển, cảng biển - logistics, thương mại - đầu tư và tăng trưởng xanh.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh 2026 thu hút hơn 260 người mua quốc tế, hơn 500 đơn vị, thương hiệu và hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương, góp phần mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp du lịch trong nước với các thị trường quốc tế.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại; tăng cường theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận quốc tế; đồng thời tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực được xác định có khả năng tạo động lực phát triển mới như tài chính quốc tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực.