TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian cho cụm công nghiệp sạch thúc đẩy sản xuất bền vững

Bản đồ địa điểm khu đất quy hoạch CCN Châu Đức. Ảnh BRVT.

Theo quyết định ngày 21/9/2026 của UBND thành phố, Cụm công nghiệp Châu Đức được xây dựng nhằm tạo mặt bằng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu di dời, mở rộng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Cụm công nghiệp phát triển đa ngành, ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghiệp sạch và dịch vụ phục vụ sản xuất. Thành phố khuyến khích các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong khu dân cư, làng nghề tại xã Bình Giã di dời vào cụm, nơi sản xuất được kiểm soát về môi trường.

Trên diện tích khoảng 32 ha, chủ đầu tư xây dựng đồng bộ giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, điện, viễn thông, cây xanh và trạm xử lý nước thải tập trung. Hạ tầng này tạo cơ sở kiểm soát tốt hơn nước thải từ hoạt động sản xuất, đồng thời cải thiện hạ tầng cho doanh nghiệp.

Cụm nằm gần tuyến Bình Trung - Quảng Thành, Quốc lộ 56, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, thuận lợi để phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo gắn với logistics và chuỗi cung ứng khu vực.

Với việc ưu tiên công nghiệp sạch, tăng cường hạ tầng xử lý môi trường và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, cụm công nghiệp được kỳ vọng tạo thêm không gian cho doanh nghiệp chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh hơn hơn, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động môi trường, góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững.