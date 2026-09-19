TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng khám sức khỏe toàn dân đến từng khu phố

Đưa khám sức khỏe toàn dân xuống từng khu phố

Phường Đông Hưng Thuận chủ động tiếp cận từng trường học thực hiện khám sức khỏe toàn dân

Thay vì chờ người dân tìm đến cơ sở y tế khi có bệnh, phường Đông Hưng Thuận (TP. Hồ Chí Minh) đang tổ chức khám sức khỏe theo hướng chủ động tiếp cận từng khu dân cư, trường học và những nhóm cần được hỗ trợ.

Trong đợt cao điểm 15 ngày, từ 30/8 đến 13/9, phường tăng cường rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức các điểm khám thuận tiện cho người dân. Riêng đợt cao điểm có thêm 4.717 người được khám; tính từ đầu năm đến ngày 13/9, toàn phường đã có 41.389 người tham gia.

Hoạt động được tổ chức xuống từng khu phố, từ thông báo thời gian, địa điểm khám đến rà soát, vận động những trường hợp chưa tham gia. Xe loa lưu động và các hình thức tuyên truyền trực quan được triển khai trên các tuyến đường, khu dân cư, tuyến hẻm; thời gian, địa điểm khám cũng được bố trí linh hoạt để người dân thuận tiện tham gia.

Phường Đông Hưng Thuận tổ chức đoàn xe tuyên truyền vận động người dân khám sức khỏe

Cùng với người trưởng thành, hoạt động khám sức khỏe được triển khai tại 19 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, với 15.009 học sinh đã được khám.

Đối với người cao tuổi, người hạn chế khả năng đi lại hoặc không thể trực tiếp tới điểm khám, lực lượng y tế tổ chức tiếp cận, hỗ trợ tại nơi cư trú.

Cách làm này cho thấy, mở rộng khám sức khỏe toàn dân không chỉ phụ thuộc năng lực chuyên môn của ngành y tế mà còn ở khả năng nắm địa bàn, xác định đúng đối tượng và tổ chức phù hợp với từng nhóm dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh nhấn mạnh, công tác khám sức khỏe toàn dân cần tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu và duy trì bền vững, để người dân thuận lợi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.

Từ khám định kỳ đến chủ động phát hiện sớm

Phường Đông Hưng Thuận tổ chức đến tận nhà khám sức khỏe cho người dân gặp khó khăn trong đi lại

Cùng với mở rộng diện bao phủ, Đông Hưng Thuận đang gắn khám sức khỏe định kỳ với sàng lọc một số nguy cơ bệnh tật ngay tại cộng đồng.

Chương trình sàng lọc lao chủ động được Trạm Y tế phường phối hợp với các cơ sở y tế triển khai, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và IRD VN; hoạt động khám sức khỏe có sự tham gia của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn và Phòng khám Đa khoa 118.

Người dân được kiểm tra sức khỏe, khám chuyên khoa và thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ. Qua sàng lọc, những trường hợp có dấu hiệu cần lưu ý được tư vấn, tiếp tục đánh giá, theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

Đây là bước chuyển từ khám khi phát sinh bệnh sang chủ động sàng lọc, phát hiện nguy cơ sớm. Khi kết quả được cập nhật và quản lý liên tục, dữ liệu mỗi lần khám có thể phục vụ quá trình theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Phường Đông Hưng Thuận tổ chức tới tận nhà người dân khám sức khỏe

Theo Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận Nguyễn Duy Hưng, phường sẽ tiếp tục rà soát những trường hợp chưa được khám, tăng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, khu phố và lực lượng liên quan, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận và tham gia khám sức khỏe.

Thực tiễn tại Đông Hưng Thuận cho thấy, khi chính quyền nắm chắc địa bàn, khu phố tham gia vận động, trạm y tế đảm nhiệm chuyên môn và các bệnh viện hỗ trợ sàng lọc, khám sức khỏe toàn dân có thể tiếp cận sâu hơn tới cộng đồng.

Từ việc mở rộng điểm khám đến chủ động sàng lọc, mục tiêu không chỉ là tăng số người được khám mà từng bước chuyển sang phát hiện sớm nguy cơ, quản lý sức khỏe liên tục và hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.