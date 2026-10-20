TP Hồ Chí Minh mở rộng khám miễn phí cho dân có xác nhận thông tin nơi ở trên VNeID

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Ngày 20/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính đến nay Thành phố đã thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc cho hơn 6,3 triệu người.

Các địa phương vẫn đang tăng tốc khám sức khỏe cho người dân cư trú trên địa bàn; trong đó mở rộng thêm những người có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID cũng sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

Số liệu thống kê tính đến ngày 19/10, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 6.318.764 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, trong đó có 1.248.756 người lao động (27,7%); 2.279.506 học sinh (87,1%) và 128.835 sinh viên (29,3%). Tiến độ khám sức khỏe học sinh đạt tỷ lệ khá cao, trong khi nhóm người lao động và sinh viên cần tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đã có 86/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ cộng dồn từ 50% trở lên; 47 địa phương đạt từ 60%, 22 địa phương đạt từ 70% và 7 địa phương đạt từ 80% trở lên. Xã Thạnh An và phường Phước Thắng là 2 địa phương đã hoàn thành 100% khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Hiện toàn Thành phố chỉ còn 2 địa phương có tỷ lệ dưới 30% là phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Công văn số 10110/Ủy ban Nhân dân-VX ngày 17/10/2026. Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID sẽ được khám sức khỏe miễn phí. Chủ trương này góp phần tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống thực tế tại Thành phố được tiếp cận Chương trình, mở rộng độ bao phủ và hạn chế bỏ sót đối tượng.

Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 phường, xã, đặc khu tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là người lao động, sinh viên và các nhóm chưa được khám; đồng thời khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách đối tượng mới được mở rộng, phối hợp với công an địa phương xác thực thông tin cư trú trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức khám theo quy định.

Trong hơn một tháng qua, Sở Y tế đã kiểm tra, đánh giá chất lượng các cơ sở y tế trong công tác khám sức khỏe toàn dân. Kết quả ghi nhận có 22 cơ sở xếp loại A (44%), 28 cơ sở xếp loại B (56%), chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C. Một số đơn vị đạt kết quả nổi bật như Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Kết quả bước đầu cho thấy các cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức triển khai và đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân.

Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục mở rộng hoạt động đánh giá đến các phòng khám đa khoa tư nhân, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở cải tiến chất lượng, đồng thời kịp thời phát hiện và giới thiệu nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả./.