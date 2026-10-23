TP. Hồ Chí Minh mở rộng kết nối quốc tế, tạo cơ hội tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp

Đại diện các thành phố đối tác kinh tế tại BPC 2026 cam kết phát huy những kết nối để mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân

Ngày 23/10, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng thành phố Đối tác Kinh tế Osaka (Nhật Bản) tổ chức Hội nghị BPC 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC”.

Đây là hội nghị lần thứ 35, đồng thời là lần thứ ba TP. Hồ Chí Minh đăng cai, sau các năm 2002 và 2016. Sự kiện tạo diễn đàn để các thành phố thành viên chia sẻ kinh nghiệm quản trị, nhận diện thách thức chung và tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, BPC 2026 không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm mà hướng đến hình thành các sáng kiến có khả năng triển khai, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Hà, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai trụ cột song hành. Trong đó, đổi mới tạo động lực tăng trưởng xanh, còn yêu cầu phát triển bền vững thúc đẩy doanh nghiệp và đô thị tìm kiếm giải pháp công nghệ, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Bà Moriyama Ayako, Cục trưởng Cục Chiến lược Kinh tế, Chính quyền thành phố Osaka cho biết, hội nghị tiếp nối Tuyên bố chung BPC 2025 về giảm phát thải carbon và phát triển bền vững, hướng tới chuyển các cam kết thành chương trình hợp tác cụ thể. Mạng lưới BPC đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường quốc tế.

Về kết quả chuyển đổi xanh, TP. Hồ Chí Minh đã kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, trong đó 240 cơ sở xây dựng kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026-2030. Khoảng 68% xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, hướng tới 100% vào đầu năm 2027. Công suất điện mặt trời mái nhà đạt 1.865,7 MWp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với khó khăn về chi phí chuyển đổi, năng lực đo lường phát thải, tiếp cận tài chính xanh và đáp ứng Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đối với hàng xuất khẩu.

Theo lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, hợp tác trong mạng lưới BPC sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, chuyên gia, nguồn vốn và thị trường mới. Thành phố cũng kỳ vọng tăng cường kết nối giữa dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ, công nghiệp, năng lượng sạch và logistics cảng biển.

“TP. Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng chia sẻ thực tiễn của mình, đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các thành phố thành viên BPC”, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.