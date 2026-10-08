TP Hồ Chí Minh mở rộng kết nối cung - cầu, phát triển chuỗi cung ứng xanh và số

Ngày 8/10, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026.

Năm 2026 đánh dấu 15 năm triển khai Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. Từ hoạt động kết nối giao thương ban đầu, chương trình từng bước trở thành nền tảng liên kết cung - cầu, kết nối thị trường và phát triển chuỗi giá trị hàng hóa giữa thành phố với các địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Chương trình đã góp phần quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, bổ sung nguồn cung hàng hóa cho thị trường TP Hồ Chí Minh, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp, hợp tác xã và phát triển chuỗi cung ứng theo hướng ổn định, minh bạch, an toàn, bền vững.

Với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, chương trình năm nay tập trung vào các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số.

Điểm nhấn là các phiên kết nối B2B với 12 hệ thống phân phối lớn trong đó có Saigon Co.op, Satra, WinMart, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart, Vissan, Shopee, Alibaba.com và các chợ đầu mối; các phiên kết nối chuyên đề với Central Retail, MM Mega Market; kết nối sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm”; hội thảo về bán hàng đa kênh, thương mại điện tử và các chương trình livestream bán hàng trực tuyến.

Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, văn hóa và ẩm thực vùng miền diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau 15 năm chương trình đã trở thành cơ chế hợp tác thương mại ổn định giữa thành phố với các tỉnh, thành, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và hình thành các chuỗi cung ứng bền vững.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong giai đoạn phát triển mới, thị trường trong nước tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Với vai trò là trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung - cầu hàng hóa, TP Hồ Chí Minh mong muốn cùng các địa phương tập trung vào 5 nhóm giải pháp: nâng tầm liên kết vùng; xây dựng chuỗi cung ứng trách nhiệm gắn với chương trình “Tick xanh trách nhiệm”; đẩy mạnh chuyển đổi số trong phân phối; nâng cao năng lực, thương hiệu doanh nghiệp; phát triển chuỗi cung ứng xanh.

Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã các địa phương tiếp cận thị trường, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà.

Đánh giá chương trình tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho rằng, Chương trình Kết nối cung - cầu là một trong những mô hình liên kết vùng thành công của cả nước. Sau 15 năm, quy mô và giá trị kết nối ngày càng được mở rộng với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, logistics và thương mại điện tử.

Theo Thứ trưởng, chương trình đã góp phần hình thành các mối liên kết ổn định giữa sản xuất và tiêu thụ, tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm của các địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại và tiếp cận thị trường rộng hơn.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm.

Với vị thế là thị trường tiêu dùng lớn và trung tâm kết nối kinh tế của cả nước, TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết vùng, tạo động lực để sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản và sản phẩm công nghiệp chế biến của các địa phương mở rộng thị trường trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cũng đề nghị thành phố và các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối cung - cầu; phát triển chuỗi cung ứng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và tăng cường phối hợp xúc tiến thương mại, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng hiệu quả, ổn định và bền vững.