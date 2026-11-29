Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ vừa tiếp Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Yến Nhi

Thông tin về định hướng phát triển của thành phố sau hợp nhất, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, với không gian phát triển được mở rộng, thành phố hội tụ nhiều thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, kinh tế biển, logistics và du lịch.

Thành phố đang triển khai quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, hướng đến trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực và châu Á.

Trên cơ sở đó, thành phố đề nghị Australia tiếp tục quan tâm triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 tại Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, logistics, hạ tầng chiến lược, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính.

Thành phố cũng mong muốn nhân rộng mô hình hợp tác huy động vốn, bảo lãnh tín dụng của Australia để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm; thúc đẩy kết nối hàng không, phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell đánh giá cao tiềm năng phát triển của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết, trong 5 năm qua, thương mại giữa Việt Nam và Australia đã tăng gấp đôi, trong đó Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đóng vai trò quan trọng.

Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Yến Nhi

Đánh giá TP. Hồ Chí Minh là cửa ngõ quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Australia vào Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chất lượng cao.

Về du lịch, hiện có hơn 50 chuyến bay mỗi tuần kết nối TP. Hồ Chí Minh với Australia. Việc mở rộng các đường bay trực tiếp sẽ tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch và thương mại.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Don Farrell bày tỏ quan tâm đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), mong muốn tìm hiểu cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp Australia tham gia đầu tư, hợp tác.

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, VIFC-HCMC đang tập trung hoàn thiện khung pháp lý, quy trình và thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Trung tâm định hướng phát triển 4 nhóm sản phẩm trọng tâm gồm thu hút quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ và quản lý tài sản; phát triển thị trường chứng khoán; thúc đẩy công nghệ tài chính và khởi nghiệp; hỗ trợ tài trợ thương mại, xuất nhập khẩu.

Hiện một số đối tác Australia đã quan tâm hợp tác với VIFC-HCMC, trong đó có Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) và Quỹ Pacific.

Thành phố hoan nghênh các tổ chức, doanh nghiệp Australia tìm hiểu cơ hội tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế, đồng thời sẵn sàng phân công đầu mối chuyên môn cung cấp thông tin, hỗ trợ đối tác nghiên cứu các phương án hợp tác cụ thể.

Bộ trưởng Don Farrell đánh giá cao định hướng phát triển VIFC-HCMC, khẳng định sẵn sàng phối hợp thông qua Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) và Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Australia (EFA) để thúc đẩy kết nối, hỗ trợ các dự án hợp tác trong thời gian tới.