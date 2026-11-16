TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng hợp tác hai chiều với nhà sáng tạo nội dung số

Trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức tọa đàm đối thoại lãnh đạo thành phố với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại tọa đàm đối thoại với doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số

Tọa đàm tập trung vào vai trò của doanh nghiệp, nhà sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa và cơ chế phối hợp truyền thông chính sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cộng đồng sáng tạo nội dung.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn của cả nước mà còn hội tụ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, cùng hệ sinh thái truyền thông số năng động. Cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ và truyền thông đang trở thành những “đại sứ số”, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình đến công chúng trong nước, quốc tế.

Tuy nhiên, tiềm năng của lĩnh vực này vẫn còn nhiều dư địa cần khai thác.

Theo đó, ba vấn đề trọng tâm được đặt ra gồm kết nối nguồn tin chính thống, năng lực báo chí với nền tảng số, dữ liệu và sức sáng tạo của cộng đồng; chuyển hóa giá trị văn hóa, di sản thành sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế; đổi mới truyền thông chính sách theo hướng gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận với người dân.

Thông qua đối thoại trực tiếp, cơ quan quản lý có điều kiện lắng nghe khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà sáng tạo. Đồng thời, cộng đồng làm nội dung số hiểu rõ hơn định hướng phát triển của thành phố để chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi, việc đối thoại không chỉ nhằm nhận diện những điểm nghẽn mà còn hướng đến hình thành chương trình hợp tác thiết thực, mô hình phối hợp hiệu quả trong thời gian tới.

Thành phố mong muốn tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và cộng đồng sáng tạo số phát triển, đồng thời thúc đẩy hợp tác hai chiều giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà sáng tạo.

Theo đó, cơ quan quản lý không chỉ xác định nhu cầu truyền thông, cung cấp thông tin mà còn khuyến khích cộng đồng sáng tạo chủ động đề xuất ý tưởng, chương trình phù hợp với thế mạnh.

Lễ ra mắt ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng tại TP. Hồ Chí Minh

Để tăng cường kết nối, Liên minh Truyền thông đa nền tảng vừa ra mắt được định hướng hoạt động theo cơ chế mở, không giới hạn ở bảy thành viên ban đầu. Doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và nhà sáng tạo có thể tự nguyện tham gia, đề xuất chương trình hợp tác.

Mỗi nhà sáng tạo hoặc doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh được khuyến khích đăng ký một chương trình nổi bật để phối hợp với thành phố. Phòng Thông tin điện tử sẽ là một trong những đầu mối tiếp nhận ý tưởng, kết nối với sở, ngành liên quan để nghiên cứu phương án triển khai phù hợp.

Cùng với mở rộng hợp tác, thành phố định hướng phối hợp với các nền tảng công nghệ xây dựng cẩm nang nghiệp vụ, nghiên cứu công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhà sáng tạo.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đang xúc tiến hợp tác với một trường đại học để xây dựng chương trình đào tạo về truyền thông số, kết hợp kiến thức văn hóa, pháp luật và kỹ năng sáng tạo.

Những giải pháp này hướng đến hỗ trợ cộng đồng sáng tạo phát triển chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm đối với nội dung được sản xuất, chia sẻ trên không gian mạng.

Đối với truyền thông chính sách, việc kết nối nguồn tin chính thống với năng lực sáng tạo của doanh nghiệp được kỳ vọng giúp chủ trương, chính sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến gần người dân hơn.

Từ những định hướng trên, việc cụ thể hóa cơ chế kết nối, lựa chọn chương trình hợp tác phù hợp sẽ góp phần phát huy nguồn lực sáng tạo nội dung, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số của TP. Hồ Chí Minh.