Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) vừa tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Singapore năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, Tổng Lãnh sự Singapore cùng đại diện nhiều tập đoàn lớn như VSIP, Keppel, CapitaLand, Mapletree và Frasers Property.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore được thiết lập từ tháng 3/2025 đã tạo nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác đầu tư thực chất, cùng có lợi.

Trong không gian phát triển mới, thành phố có điều kiện phát huy thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics, thu hút những dự án có giá trị gia tăng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vào năm 2027.

Singapore hiện là nhà đầu tư dẫn đầu về tổng vốn đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh. Lũy kế đến tháng 9/2026, các nhà đầu tư Singapore có 2.815 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 25,28 tỷ USD. Thành phố cũng đã thống nhất về nguyên tắc để VSIP nghiên cứu phát triển thêm các khu công nghiệp xanh, thông minh tại khu vực Vũng Tàu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà, ba hướng hợp tác trọng tâm gồm phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả kết nối sản xuất và logistics; thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ chiến lược, hạ tầng chuyển đổi số, nhất là vi mạch bán dẫn, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; đồng thời kết nối nguồn vốn với các dự án khả thi, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật phát biểu tại chương trình

Giới thiệu cơ hội đầu tư, Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật cho biết, đến tháng 10/2026, TP. Hồ Chí Minh có 22.036 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 157,4 tỷ USD.

Trên cơ sở lợi thế hạ tầng cảng biển, công nghiệp và dịch vụ, ITPC giới thiệu năm nhóm cơ hội hợp tác với Singapore, tập trung vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; hạ tầng cảng biển, logistics; công nghiệp xanh, năng lượng và khu công nghiệp thế hệ mới.

Một số dự án đáng chú ý gồm Bến cảng tổng hợp Long Sơn với tổng vốn dự kiến 12.000 tỷ đồng, Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô hơn 4.170ha, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cùng các dự án hạ tầng đô thị, thương mại và dịch vụ.

TP. Hồ Chí Minh mở rộng hợp tác với Singapore trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, tài chính và phát triển xanh

Ở lĩnh vực công nghệ cao, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, Singapore hiện có 14 dự án tại khu công nghệ cao, tổng vốn đăng ký 4,96 tỷ USD, chiếm khoảng 35% tổng vốn đầu tư toàn khu.

Giai đoạn 2026 - 2030, Khu Công nghệ cao tiếp tục mở rộng không gian thu hút đầu tư, ưu tiên vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh tiên tiến và thiết kế, chế tạo phương tiện bay không người lái.

Bên cạnh giới thiệu tiềm năng, hội nghị tập trung vào những điều kiện để chuyển các cơ hội hợp tác thành dự án đầu tư cụ thể, nhất là thủ tục hành chính, tính minh bạch của thông tin và sự phối hợp giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Toàn cho biết, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 tạo nền tảng thể chế để thành phố chủ động hơn trong quy hoạch, thu hút đầu tư và triển khai những cơ chế phát triển đặc thù.

Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Toàn phát biểu tại chương trình

Theo đó, thành phố có thêm điều kiện thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hình thành khu thương mại tự do và thu hút nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu, phát triển và logistics.

Sở Tài chính sẽ làm đầu mối phối hợp liên ngành, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Singapore đầu tư tại thành phố.

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam Wesley Chua đánh giá cao tiềm năng của TP. Hồ Chí Minh sau khi mở rộng không gian kinh tế. Tuy nhiên, để chuyển cam kết thành dự án thực tế, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch của thông tin, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và khả năng dự báo của chính sách.

Đại diện hiệp hội đề xuất nâng cao mức độ sẵn sàng của các dự án kêu gọi đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn từ giai đoạn đầu, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức và nâng cao năng lực doanh nghiệp cung ứng trong nước.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam Wesley Chua phát biểu tại chương trình

Ở lĩnh vực tài chính, Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) đã khởi công dự án trụ sở tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7/2026, với tổng vốn đầu tư 450 triệu USD. Ngân hàng cũng sẵn sàng cung cấp giải pháp tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng và hỗ trợ vốn cho các dự án hạ tầng, năng lượng tái tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà khẳng định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn đầy đủ, giải quyết đúng thẩm quyền và thông tin rõ tiến độ xử lý.

Cùng với đó, ITPC sẽ tăng cường cung cấp thông tin qua Cổng thông tin đầu tư thành phố, tổ chức khảo sát thực địa và kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư với các cơ quan quản lý, đối tác trong nước.

Những giải pháp này được kỳ vọng góp phần chuyển các cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể, thu hút hiệu quả dòng vốn chất lượng cao từ Singapore, tạo thêm động lực phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.