Thành phố gợi mở 5 nhóm lĩnh vực hợp tác

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Singapore năm 2026, diễn ra ngày 19/11, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, không gian phát triển mở rộng tạo điều kiện để Thành phố kết nối các thế mạnh về tài chính, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vào năm 2027, ưu tiên các dự án khả thi, bảo đảm tiến độ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng.

Đến tháng 9/2026, Singapore có 2.815 dự án còn hiệu lực tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký hơn 25,28 tỷ USD, dẫn đầu về vốn đầu tư tại Thành phố. TP. Hồ Chí Minh cũng đã thống nhất về nguyên tắc để VSIP nghiên cứu triển khai thêm các dự án tại khu vực Vũng Tàu theo hướng công nghiệp xanh, thông minh.

Trong giai đoạn tới, TP. Hồ Chí Minh định hướng mở rộng hợp tác trên cơ sở phát huy lợi thế của hai bên, gắn thu hút đầu tư với nâng cao hiệu quả kết nối sản xuất, logistics, phát triển công nghệ chiến lược và chuyển đổi xanh.

Cụ thể hóa các định hướng hợp tác, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) đã giới thiệu 5 nhóm cơ hội dành cho doanh nghiệp Singapore, gồm: tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC); đầu tư vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu; phát triển hạ tầng logistics, cảng biển; hợp tác trong công nghiệp xanh, năng lượng và các khu công nghiệp thế hệ mới; đầu tư tại Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ cùng các dự án hạ tầng đô thị, thương mại và dịch vụ.

Trong lĩnh vực cảng biển, ITPC giới thiệu dự án Bến cảng tổng hợp Long Sơn với tổng vốn đầu tư dự kiến 12.000 tỷ đồng, công suất 4,5 - 5 triệu tấn/năm, cùng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô khoảng 571 ha và đã xác định được nhà đầu tư. Ở lĩnh vực tài chính, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên vào ngày 28/10/2026.

Đại diện TP. Hồ Chí Minh giới thiệu các dự án đầu tư đến doanh nghiệp Singapore. Ảnh: Lạc Nguyên

Cơ chế mới tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, Luật Phát triển đô thị (Luật số 18/2026/QH16), được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ 1/10/2026 đã tạo nền tảng thể chế dài hạn cho đô thị loại đặc biệt, thay thế cách tiếp cận dựa trên các cơ chế thí điểm ngắn hạn.

Đáng chú ý, Luật tăng cường phân cấp, phân quyền cho TP. Hồ Chí Minh trong quyết định chủ trương đầu tư, quy hoạch và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) với thời hạn tối đa 5 năm. Thành phố được thực hiện quy hoạch tích hợp, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), dự án lấn biển, khu thương mại tự do, khu cảng mở, khu phi thuế quan và Trung tâm tài chính quốc tế.

Với nhà đầu tư chiến lược, TP. Hồ Chí Minh được ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên thu hút, áp dụng mức vốn tối thiểu từ 2.000 tỷ đồng đến 75.000 tỷ đồng, tập trung vào công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, nghiên cứu - phát triển và logistics. Các dự án có thể được hưởng thời hạn hoạt động tối đa 70 năm, thủ tục chấp thuận rút gọn, ưu tiên về hải quan, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất vay vốn từ ngân sách.

Luật cũng cho phép TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách đặc thù về tiền lương, nhà ở, thuế thu nhập cá nhân, thị thực và thẻ tạm trú để thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, Khu công nghệ cao định hướng mở rộng cơ hội đầu tư tại quỹ đất, nhà xưởng và văn phòng hiện có; khu đất 52,92 ha phát triển Trung tâm Phát triển công nghệ chiến lược với 8 dự án lõi tham khảo mô hình A*STAR của Singapore; cùng khu vực mở rộng 194,84 ha tại phường Long Phước để phát triển Khu công viên khoa học và công nghệ.

Ba lĩnh vực được ưu tiên thu hút là điện tử - vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học - y sinh tiên tiến và công nghệ thiết kế, chế tạo phương tiện bay không người lái. Khu công nghệ cao đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn xanh, với lộ trình phát thải ròng bằng 0 chậm nhất vào năm 2045 và yêu cầu hiệu quả sử dụng năng lượng đối với các trung tâm dữ liệu.

Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp, ông Wesley Chua, Thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham Vietnam) cho rằng, để chuyển các cam kết đầu tư thành dự án thực chất và thúc đẩy tái đầu tư lâu dài, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch của thông tin, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách.

Đại diện SingCham đề xuất hai bên tập trung nâng cao tính sẵn sàng của các dự án kêu gọi đầu tư, tăng cường kết nối để tháo gỡ vướng mắc từ sớm, đồng thời tạo dựng giá trị thực chất thông qua đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực nhà cung ứng nội địa và chuyển giao tri thức.

Ông Vincent Li, Trưởng Bộ phận Kinh doanh quốc tế, Công ty TNHH Ascentium Việt Nam nhận định, nhà đầu tư quốc tế ngày càng chú trọng chất lượng dòng vốn, thay vì chỉ quan tâm đến quy mô đầu tư. Trong đó, tính ổn định trong thực thi chính sách, hạ tầng năng lượng đáp ứng tiêu chuẩn xanh và thủ tục hành chính thuận lợi là những yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư.

Các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, mạng lưới đường sắt đô thị và các hành lang kết nối vùng sẽ mở rộng dư địa thu hút vốn vào những lĩnh vực như hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính, cảng biển - logistics và hạ tầng xanh.

Việc đồng bộ các điều kiện về hạ tầng, chính sách và thủ tục sẽ góp phần quyết định khả năng hiện thực hóa các cơ hội đầu tư, giúp TP. Hồ Chí Minh thu hút dòng vốn quốc tế có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao./.