UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND quy định công trình được miễn giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn thành phố. Quy định này thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 và nhiều căn cứ pháp luật khác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Mở rộng diện miễn GPXD

TP. Hồ Chí Minh mở rộng diện miễn GPXD đối với 3 nhóm công trình, trong đó có nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình nếu đáp ứng đủ các điều kiện về quy hoạch... Ảnh: Quang Phương

Theo Quyết định trên, ngoài các công trình đã được quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, TP. Hồ Chí Minh bổ sung thêm 3 nhóm công trình được miễn GPXD:

Thứ nhất: Công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có quy mô dưới 7 tầng (tính trên cao độ mặt đất đặt công trình) và có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2. Điều kiện đi kèm là các công trình này phải thuộc những khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, nếu các văn bản pháp lý quy hoạch nói trên chưa quy định về tầng hầm, nhà ở riêng lẻ thuộc diện này vẫn được phép xây dựng tối đa 1 tầng hầm mà không cần xin GPXD, với điều kiện phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Nhiều loại công trình xây dựng khác cũng được TP. Hồ Chí Minh áp dụng miễn GPXD. Ảnh: Quang Phương

Thứ hai là các công trình tạm không dựa trên quy hoạch theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Các tiêu chí về điều kiện, thời hạn tồn tại, quản lý, khai thác cũng như việc tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng sẽ do UBND Thành phố quyết định cụ thể.

Thứ ba là các công trình hạ tầng phục vụ giao thông xanh bao gồm trụ sạc, tủ đổi pin lắp đặt trên đất phi nông nghiệp hoặc đất do nhà nước quản lý (ngoại trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh). Chủ đầu tư và các đơn vị lắp đặt có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Siết chặt hậu kiểm, minh bạch hóa dữ liệu quy hoạch

TP. Hồ Chí Minh quy định các công trình miễn GPXD nhưng phải bắt buộc tuân thủ đầy đủ các quy định về đất đai, quy hoạch, phòng cháy chữa cháy... Ảnh: Quang Phương

Theo quy định, việc miễn GPXD không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý trật tự đô thị. Các công trình miễn GPXD bắt buộc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, giao thông và hành lang an toàn hạ tầng kỹ thuật.

Trước khi khởi công, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động tra cứu thông tin về chức năng quy hoạch, số tầng tối đa, lộ giới đường, hẻm tiếp giáp và các chỉ tiêu kiến trúc của khu đất. Chủ đầu tư phải gửi thông báo khởi công xây dựng đến UBND cấp xã nơi đặt công trình (hoặc Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tùy theo phân cấp quản lý).

Trường hợp công trình nằm trên địa giới hành chính của 2 đơn vị cấp xã, thông báo phải được gửi đến cả hai địa phương để phối hợp giám sát. Các nhà thầu thiết kế, giám sát và thi công cũng phải chịu trách nhiệm quản lý chất lượng theo đúng Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Một công trình xây dựng nhà ở không phép bị cưỡng chế buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu của đất trên địa bàn Khu phố 45 phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Để đảm bảo tính khả thi và thuận tiện cho người dân, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND các xã, phường, đặc khu (bao gồm cả đặc khu Côn Đảo) xây dựng phần mềm, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch và quy mô xây dựng.

Chính quyền cơ sở có trách nhiệm công bố công khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng từng tuyến đường, con hẻm và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ hướng dẫn các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và địa phương thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với nhà ở riêng lẻ thuộc diện miễn GPXD, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân sau khi hoàn thành xây dựng.