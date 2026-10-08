TP. Hồ Chí Minh mở rộng đầu ra cho hàng Việt, thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định kết nối các tỉnh thành để tiêu thụ hàng hóa và xây dựng chuỗi cung ứng trách nhiệm

Ngày 8/10, tại Chương trình Kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2026, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững” đánh dấu bước chuyển từ kết nối tiêu thụ hàng hóa sang xây dựng chuỗi cung ứng có tiêu chuẩn và khả năng phát triển lâu dài.

Theo ông Hà, thị trường trong nước tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tăng trưởng. Với không gian phát triển mở rộng, TP. Hồ Chí Minh xác định vai trò trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung - cầu hàng hóa của vùng và cả nước.

Thành phố đề nghị các địa phương, doanh nghiệp chuyển từ kết nối theo sự kiện sang hợp tác thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, phân phối và logistics. Đồng thời, tăng cường đầu tư hạ tầng thương mại, logistics tại địa phương nhằm giảm chi phí lưu thông, hoàn thiện chuỗi giá trị.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh, TP. Hồ Chí Minh xác định Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa là giải pháp trọng tâm. Theo đó, nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan quản lý cùng cam kết, kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Thành phố cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc; đưa sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền vào hệ thống phân phối hiện đại, hướng đến thị trường quốc tế.

Chương trình kết nối B2B tạo điều kiện để doanh nghiệp cung ứng giới thiệu sản phẩm chất lượng của mình để tìm kiếm cơ hội hợp tác với hệ thống phân phối

Ông Hà đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động kiểm soát chất lượng; các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử ưu tiên sản phẩm đạt chuẩn. Các địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng số, bán hàng đa kênh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới.

Sau 15 năm triển khai, Chương trình Kết nối cung - cầu tiếp tục mở rộng quy mô và phương thức hợp tác. Từ ngày 8-11/10, chương trình tổ chức kết nối giao thương B2B với các hệ thống phân phối như Saigon Co.op, Satra, WinMart, Bách Hóa Xanh, Vissan, Shopee, Alibaba.com và các chợ đầu mối.

Thông qua các phiên kết nối, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi tiêu chuẩn chất lượng, năng lực cung ứng và tìm kiếm đối tác tiêu thụ lâu dài.

TP. Hồ Chí Minh cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã các địa phương tiếp cận thị trường thành phố, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư vùng nguyên liệu, hạ tầng thương mại và logistics, hướng tới chuỗi cung ứng hàng Việt bền vững.