TP Hồ Chí Minh mở rộng đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/10, 15 tổ đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân đồng loạt triển khai đánh giá tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và mở rộng đến các phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình. Theo đó, đã có 14 cơ sở được đánh giá, gồm 5 cơ sở xếp loại A và 9 cơ sở xếp loại B.

Tính đến ngày 5/10, TP Hồ Chí Minh đã có trên 5,7 triệu người được khám sức khoẻ toàn dân.

Nhóm đạt loại A gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Qua đánh giá, các cơ sở y tế được hướng dẫn khắc phục những hạn chế về tổ chức khám, quy trình chuyên môn, hồ sơ và cập nhật dữ liệu sau khám.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương và cơ sở khám sức khỏe tập trung rà soát, đối chiếu các trường hợp thuộc nhóm “ghi nhận dữ liệu”. Hiện vẫn còn địa phương ghi nhận nhóm này chiếm hơn 40% số cộng dồn.

Sở Y tế sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương và trạm y tế để kiểm tra căn cứ ghi nhận, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện kết quả trên hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu có giá trị phục vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe sau khám.

Theo Sở Y tế, đến 9 giờ ngày 5/10/2026, chương trình khám sức khỏe toàn dân ghi nhận 5.747.043 trường hợp khám sức khỏe, khám sàng lọc. Toàn thành phố có 69/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 50% trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn 59 địa phương đạt dưới 40%, trong đó 50 địa phương đạt từ 30% đến dưới 40% và 9 địa phương đạt dưới 30%.

Các địa phương đạt dưới 30% gồm các phường: Bình Cơ (29,7%), Bình Trị Đông (29,4%), An Lạc (28,7%), Chánh Hưng (27,9%), Cầu Ông Lãnh (27,8%), Bến Thành (27,5%), Tân Sơn Nhất (27,1%), Phú Thạnh (26,5%) và Vĩnh Hội (25,9%).

Sở Y tế yêu cầu các địa phương thuộc nhóm dưới 40% tăng cường rà soát cụ thể những nhóm dân cư chưa được khám, xác định vướng mắc và tổ chức hình thức khám phù hợp để tăng khả năng tiếp cận.

Về nhóm đối tượng, tỷ lệ học sinh được khám đạt 85,4%, trong khi người lao động đạt 23% và sinh viên đạt 20,9%. Sở Y tế nhấn mạnh, người lao động và sinh viên là hai nhóm cần được tập trung khám trong thời gian còn lại.