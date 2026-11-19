Ngày 19/11, tại Nhà hát Quân đội, Bộ Công an phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và những người đang trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy nhấn mạnh, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng và truyền thống nhân văn của dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, chấp hành xong án phạt tù không phải kết thúc một hành trình mà là khởi đầu cho chặng đường trở về với gia đình, cộng đồng và cuộc sống lương thiện. Tuy nhiên, người trở về thường gặp khó khăn về việc làm, sinh kế, mặc cảm và định kiến xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy phát biểu tại chương trình

Hiện TP. Hồ Chí Minh có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 người. Chính sách tín dụng đã hỗ trợ 442 người vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Nhiều mô hình hỗ trợ được triển khai tại cơ sở như “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” ở xã Xuân Sơn; mô hình 5+1 tại phường Vĩnh Tân; “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” tại phường Tân Uyên, góp phần giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống.

Để nâng cao hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp các trại giam chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập; các sở, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội cải cách thủ tục, đưa chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính quyền cơ sở cần phát huy vai trò của gia đình, khu dân cư; doanh nghiệp mở rộng cơ hội tuyển dụng, tạo việc làm ổn định. Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền khách quan, nhân văn, tôn trọng quyền riêng tư của người được hỗ trợ.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị không chỉ dừng lại ở cam kết, kết nối mà phải đồng hành đến cùng, tạo điều kiện để cơ hội trở thành kết quả thực tế.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

“Thành công của công tác tái hòa nhập cộng đồng phải được đo bằng những cuộc đời được đổi thay, những việc làm được tạo lập, những gia đình được ổn định và những nguy cơ tái phạm được ngăn ngừa”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Với thông điệp sau những lỗi lầm, mỗi người vẫn có thể làm lại cuộc đời bằng nghị lực và sự đồng hành của cộng đồng, chương trình “Đi về hướng bình minh” được xây dựng thành ba phần gồm “Hành trình niềm tin”, “Thắp sáng khát vọng” và “Đi về hướng bình minh”.

Thông qua các phóng sự, tiết mục nghệ thuật và giao lưu, chương trình giới thiệu những câu chuyện vượt qua mặc cảm, nỗ lực hoàn lương; đồng thời ghi nhận vai trò của gia đình, cán bộ quản giáo, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp trong hỗ trợ tái hòa nhập.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy khẳng định, thành phố luôn mở rộng vòng tay đón nhận người trở về, tin tưởng mỗi người đều có thể vượt qua quá khứ bằng ý chí của bản thân và sự đồng hành của cộng đồng.

Trao cơ hội cho người hoàn lương không chỉ giúp một con người làm lại cuộc đời mà còn góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, xã hội nhân văn và một TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình.