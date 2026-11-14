TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng cơ hội thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) vừa phối hợp với Ngân hàng Gunma (Nhật Bản) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh năm 2026, nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển và kết nối doanh nghiệp hai bên.

Phó Giám đốc ITPC Cao Thị Phi Vân phát biểu trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Phó Giám đốc ITPC Cao Thị Phi Vân, Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của TP. Hồ Chí Minh trên ba lĩnh vực đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển.

Các nhà đầu tư Nhật Bản có 84 dự án được cấp mới tại thành phố, với tổng vốn đăng ký hơn 43 triệu USD. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP. Hồ Chí Minh và Nhật Bản đạt khoảng 7,03 tỷ USD, cho thấy quy mô hợp tác thương mại đáng kể giữa hai bên.

Hoạt động thương mại phản ánh sự bổ trợ giữa thế mạnh công nghệ, máy móc, vật liệu, quản trị chất lượng của Nhật Bản với năng lực sản xuất, chế biến, hệ thống logistics và thị trường tiêu thụ của thành phố. Đây là nền tảng để mở rộng hợp tác trong công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, bán dẫn, linh kiện ô tô và giao thông xanh.

Theo bà Cao Thị Phi Vân, sau khi mở rộng không gian phát triển, TP. Hồ Chí Minh đang hình thành hệ sinh thái kinh tế liên kết giữa tài chính, dịch vụ, công nghiệp, logistics, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, khu vực trung tâm phát huy thế mạnh tài chính, dịch vụ chất lượng cao; khu vực phía Bắc bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp, chế biến, chế tạo; khu vực phía Đông Nam mở rộng lợi thế cảng biển nước sâu, logistics, năng lượng và kinh tế biển.

Sự kết nối này tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận đồng thời thị trường, nguồn nhân lực, hạ tầng sản xuất và dịch vụ hỗ trợ, qua đó mở rộng cơ hội đầu tư vào những ngành có giá trị gia tăng cao.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị danh mục khoảng 250 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, cảng biển, logistics, công nghiệp, môi trường, hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ, giáo dục và y tế.

Hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản mở thêm cơ hội chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo, nâng cao năng lực sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh

Đây là cơ sở để thành phố chủ động giới thiệu cơ hội đầu tư, thu hút đối tác có năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Ngân hàng Gunma (Nhật Bản) Fukai Akihiko, hiện có khoảng 60 doanh nghiệp tỉnh Gunma đầu tư tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đang quan tâm mở rộng hoạt động, trong đó TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế thị trường, hạ tầng kết nối và khả năng phát triển công nghiệp.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Gunma cũng góp phần tạo cầu nối về nguồn nhân lực, giao lưu kinh tế và thúc đẩy quan hệ giữa doanh nghiệp hai địa phương.

Để mở rộng hợp tác, doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Gunma đang tìm kiếm cơ hội kết nối trong sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện ô tô, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thương mại, dịch vụ, giáo dục, đào tạo và cung ứng lao động.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng giúp hai bên xác định nhu cầu hợp tác cụ thể, tìm kiếm đối tác phù hợp, từng bước hình thành những dự án đầu tư, liên kết sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Về định hướng thời gian tới, ITPC đề xuất duy trì kênh trao đổi thường xuyên với đối tác Nhật Bản về chính sách đầu tư, danh mục dự án, nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn ngành hàng.

Đồng thời, ITPC sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn, khu công nghiệp và hiệp hội ngành nghề hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu môi trường kinh doanh, tiếp cận cơ hội đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và mở rộng hoạt động.

Phó Giám đốc ITPC Cao Thị Phi Vân cho biết, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Thông qua tăng cường kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản, TP. Hồ Chí Minh hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị hiện đại và định hướng phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.