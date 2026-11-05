TP. Hồ Chí Minh: Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 5/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh chủ trì hội nghị.

Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh đánh giá, hoạt động đối thoại thường niên được duy trì từ năm 2021 đã trở thành kênh trao đổi trực tiếp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động lâu dài.

Hiện TP. Hồ Chí Minh có hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động. Hàn Quốc cũng là một trong những đối tác đầu tư quan trọng, với hơn 3.400 dự án, tổng vốn đăng ký trên 15,8 tỷ USD, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thành phố đang tận dụng không gian phát triển mới cùng những cơ chế đặc thù để nâng cao sức cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 tạo thêm cơ sở pháp lý để thành phố chủ động trong quy hoạch, tài chính và thu hút đầu tư. Những cơ chế mới, trong đó có thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới, được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo thành phố yêu cầu sở, ngành trực tiếp giải đáp kiến nghị của nhà đầu tư, xác định rõ đầu mối xử lý, giải pháp và lộ trình thực hiện đối với từng nội dung.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Jung Jung Tae đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền thành phố. Theo ông, bên cạnh thu hút dòng vốn mới, việc hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất chính là thông điệp thuyết phục đối với những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tại hội nghị, doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi những khó khăn liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, lao động, xuất nhập cảnh, thủ tục đầu tư và phát triển hạ tầng.

Theo ITPC, trước hội nghị, đơn vị đã tiếp nhận 15 nội dung kiến nghị, đề xuất và chuyển đến 13 cơ quan liên quan. Đến ngày 12/10, toàn bộ cơ quan được đề nghị đã có văn bản phản hồi, làm cơ sở tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, những kiến nghị về chuyển đổi khu công nghiệp, di dời cơ sở sản xuất, bố trí quỹ đất thay thế được thành phố xem xét gắn với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái. Đối với dự án sản xuất nguyên liệu sinh học của Tập đoàn Hyosung, cơ quan chuyên môn đã giới thiệu cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ và ưu đãi đầu tư.

Bên cạnh tháo gỡ khó khăn, hội nghị mở ra cơ hội kết nối nhà đầu tư Hàn Quốc với những dự án trọng điểm trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh Phạm Quang Nhật phát biểu tại hội nghị

Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố hình thành không gian kinh tế đa trung tâm, kết nối thế mạnh tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ với công nghiệp chế biến, chế tạo, cảng biển, logistics và năng lượng.

Theo ITPC, thành phố đang giới thiệu hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực. Trong đó, bốn nhóm cơ hội phù hợp với thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc gồm điện tử, bán dẫn và công nghệ cao; khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng giao thông, cảng biển; phát triển đô thị, nhà ở và dịch vụ.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, thành phố ưu tiên những dự án nghiên cứu, phát triển, đào tạo điện tử, vi mạch bán dẫn, sản xuất linh kiện và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao.

Đối với công nghiệp, những khu công nghiệp thế hệ mới được định hướng phát triển công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và sản xuất thân thiện môi trường. Trong lĩnh vực hạ tầng, thành phố giới thiệu những dự án đường sắt đô thị, kết nối sân bay, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng và cảng biển.

Tại hội nghị, phía Hàn Quốc cũng đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển bất động sản, xây dựng, hạ tầng theo hướng nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo đối với nhà đầu tư.

Một đề xuất đáng chú ý khác là thí điểm hạ tầng sạc xe điện thông minh tại những khu đất công, huy động vốn tư nhân, kết hợp sử dụng năng lượng sạch, gắn với mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển đô thị thông minh.

Thông qua đối thoại, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đầu tư, thúc đẩy triển khai dự án và phát huy hiệu quả nguồn lực. Việc giải quyết thực chất những kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư, mở rộng hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững.