Mở rộng cơ hội đầu tư từ cơ chế vượt trội

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy phát biểu tại Hội nghị “Giới thiệu Luật Phát triển đô thị: Định hướng phát triển TP.Hồ Chí Minh”. Ảnh: Yến Nhi

Sau khi mở rộng không gian phát triển, TP. Hồ Chí Minh hội tụ nhiều lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, công nghệ, kinh tế biển, cảng biển quốc tế và logistics. Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để thành phố phát huy tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và huy động nguồn lực đầu tư quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy, Luật là bước đột phá về thể chế, tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong quản trị, quy hoạch, đầu tư và huy động nguồn lực, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo tầm vóc quốc tế.

Thành phố xác định hợp tác quốc tế là phương thức quan trọng để huy động vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế không chỉ góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị mà còn trở thành kênh thu hút nguồn lực phục vụ phát triển.

Một trong những điểm nhấn trong thu hút đầu tư quốc tế là phát triển Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ gắn với hệ thống cảng biển nước sâu.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Danh cho biết, Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ có quy mô hơn 4.174ha, thuộc địa bàn phường Tân Phước và phường Tân Hải, được tổ chức thành 3 khu chức năng với 8 phân khu, bao gồm hệ thống cảng biển, đường sắt, cảng thủy nội địa, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và dịch vụ.

Với lợi thế kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu vực này được định hướng trở thành đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ với thị trường quốc tế, phát triển logistics xanh và sản xuất công nghệ cao.

Luật Phát triển đô thị tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế trong Khu Thương mại tự do mà không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập, không bắt buộc phải có dự án đầu tư.

Cụ thể hóa Luật, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết số 74/2026/NQ-HĐND về Khu Thương mại tự do và Khu logistics tích hợp, có hiệu lực từ ngày 10/11/2026, với cơ chế quản lý theo nguyên tắc một cửa, một cửa liên thông, chuyển đổi số và tăng cường hậu kiểm.

Các dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, vật liệu mới, hạ tầng năng lượng và hạ tầng số có thể được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố tập trung hoàn thiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, kiện toàn bộ máy quản lý và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái kinh tế hàng hải có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Thu hút đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ được định hướng trở thành đầu mối logistics, sản xuất và giao thương quốc tế của TP. Hồ Chí Minh

Cùng với phát triển Khu Thương mại tự do, TP. Hồ Chí Minh đang cụ thể hóa nhiều cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuyên, các chính sách được thiết kế theo chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ, ươm tạo, thử nghiệm, bảo hộ sở hữu trí tuệ đến chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường.

Đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí không hoàn lại thông qua các trung tâm ươm tạo, với mức hỗ trợ từ 50 triệu đồng ở giai đoạn ý tưởng đến 500 triệu đồng ở giai đoạn tăng tốc.

Thành phố cũng có chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các trung tâm đổi mới sáng tạo với mức tối đa từ 50 - 100 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển phòng thí nghiệm, thiết bị nghiên cứu và hạ tầng kỹ thuật phục vụ các ngành công nghệ chiến lược.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và tổ chức khoa học, công nghệ công lập sử dụng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ để thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Bên cạnh đó, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Những cơ chế này mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học của thành phố với các đối tác quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Bảy khẳng định, TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng duy trì đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác quốc tế triển khai hoạt động hợp tác lâu dài, cùng có lợi; đồng thời mong muốn cộng đồng quốc tế tăng cường kết nối, giới thiệu những nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm và công nghệ phù hợp, chuyển hóa cơ hội từ Luật Phát triển đô thị thành những chương trình, dự án cụ thể.