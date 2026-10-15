TP Hồ Chí Minh mở luồng xanh thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Quang cảnh hội thảo quốc tế về phát triển đô thị bền vững lần thứ 12.

Ngày 15/10, Trường Đại học Việt Đức, Đại học Kỹ thuật Darmstadt (CHLB Đức) phối hợp cùng Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển đô thị bền vững lần thứ 12, với chủ đề “Nhà ở cho mọi người - Khả năng chi trả, tính bao trùm và bền vững”.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát trong chương trình phát triển nhà ở của ba địa phương trước sáp nhập cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 1 triệu căn hộ. Giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố hoàn thành 17.902 căn, đạt 98% chỉ tiêu được giao nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, gấp khoảng 10 lần kết quả giai đoạn trước. Thành phố dự kiến phát triển 66.657 căn trong hai năm 2026 - 2027 và 114.600 căn trong giai đoạn 2028 - 2030.

Để thúc đẩy nguồn cung, Thành phố đã thống nhất trình tự thực hiện dự án nhà ở xã hội, cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư. Thành phố xác định 64 dự án với khoảng 62.200 căn được tập trung giải quyết thủ tục theo chế độ “luồng xanh”.

Đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý đối tượng nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường xử lý chủ đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai dự án.

Về tài chính, Thành phố có cơ chế hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với dự án nhà ở xã hội được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh cho vay. Mức vốn vay được hỗ trợ tối đa là 200 tỷ đồng mỗi dự án, thời hạn không quá 7 năm. Thành phố đang trình chính sách hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án, tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh thủ tục đầu tư, hỗ trợ lãi vay và chuẩn bị quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, Thành phố dự kiến bổ sung loại hình này vào danh mục hỗ trợ lãi suất, nâng mức vốn vay được hỗ trợ lên 300 tỷ đồng mỗi dự án. Các chính sách đang được xây dựng còn gồm hỗ trợ toàn bộ kinh phí hạ tầng kỹ thuật, tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án, và hỗ trợ giảm giá thuê cho đối tượng nhà ở xã hội.

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, cho rằng hiện nay khả năng tiếp cận nhà ở bảo đảm chất lượng, phù hợp với thu nhập vẫn là thách thức cấp thiết đối với các đô thị phát triển nhanh, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Bài toán nhà ở còn liên quan đến giá cả, tài chính và khả năng sinh sống tại đô thị của các nhóm dân cư.

Theo ông Viên, để phát triển nhà ở, trước tiên Thành phố cần gắn với quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý khu dân cư để bảo đảm chất lượng sống, tính bao trùm và trách nhiệm với môi trường trong dài hạn. Việc kết nối chính sách nhà ở, thị trường, tài chính và phát triển giao thông công cộng cần được xem xét đồng bộ.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, hiện nay, Thành phố có 14 dự án đang thi công, quy mô khoảng 11.600 căn. Thời gian tới, Thành phố tập trung hoàn thiện quy hoạch quỹ đất, khai thác mặt bằng và trụ sở dôi dư; xem xét chuyển quỹ nhà tái định cư không còn nhu cầu sử dụng sang nhà ở xã hội và bổ sung vốn cho Quỹ Phát triển nhà ở thành phố.