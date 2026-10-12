TP Hồ Chí Minh mở không gian sách mới để thu hút khách du lịch

Không gian sách tại Hotel Grand Saigon giúp du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam.

Chiều 12/10, khách sạn Grand Saigon (Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group) đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ra mắt chương trình “A Glimpse of Vietnam - Một thoáng Việt Nam tại khách sạn cổ 5 sao”. Chương trình kết hợp dịch vụ lưu trú với hoạt động khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Được hình thành từ năm 1930, khách sạn Grand Saigon nằm trên đường Đồng Khởi, gắn với quá trình phát triển của đô thị Sài Gòn. Khách sạn có lợi thế về kiến trúc và bề dày lịch sử để phát triển các sản phẩm văn hóa, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho khách lưu trú.

Đại diện khách sạn Grand Sài Gòn cho biết, đơn vị mong muốn không gian mới trở thành điểm thu hút du khách yêu thích lịch sử và văn hóa Việt Nam. Khi đọc sách, tìm hiểu bưu thiếp hoặc tham gia giao lưu, du khách có thể khám phá những câu chuyện gắn với khách sạn và Thành phố. Những trải nghiệm này giúp kỳ nghỉ có thêm chiều sâu, đồng thời tạo sự gắn kết giữa khách lưu trú với điểm đến.

Bộ bưu thiếp tái hiện hình ảnh khách sạn Grand Saigon qua các thời kỳ, giới thiệu đến du khách những dấu ấn lịch sử của khách sạn.

Theo đó, hai đơn vị triển khai ba hoạt động chính, gồm bộ bưu thiếp Hotel Grand Saigon được xây dựng từ lịch sử hình thành khách sạn và những câu chuyện về đường Đồng Khởi; các hình ảnh giúp du khách tìm hiểu sự thay đổi của khách sạn qua nhiều thời kỳ và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khách sạn. Khu vực này kết hợp trưng bày tư liệu, ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sản phẩm số do Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cung cấp, phục vụ khách lưu trú và khách tham quan.

Đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa sách vào khách sạn mở thêm cơ hội tiếp cận bạn đọc, nhất là du khách quốc tế. Các đơn vị mong các ấn phẩm giúp người đọc hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam. Thông qua hoạt động giao lưu với tác giả, sách có thể trở thành cầu nối giữa du khách với điểm đến, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong không gian du lịch.

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh mang đến cho du khách thêm trải nghiệm văn hóa trong thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, hai bên dự kiến tổ chức mỗi quý một hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm hoặc hội thảo về lịch sử, văn hóa, du lịch và ẩm thực Nam bộ. Các chương trình hướng đến kết nối nội dung trong sách với trải nghiệm trực tiếp, giúp du khách hiểu sâu hơn về điểm đến.

Chương trình còn giới thiệu khu vực “Mang Việt Nam về nhà”, trưng bày sách theo ba chủ đề lịch sử, văn hóa và đời sống. Du khách có thể tìm hiểu những câu chuyện về Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh và lựa chọn ấn phẩm làm quà lưu niệm như cách để tiếp tục kết nối người đọc với Việt Nam sau chuyến đi.